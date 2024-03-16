台私立中學報考激增「私校老師比較敢管小孩」家長放心

台灣私立中學考試場面。(本報系資料照)

桃園市私立國中招生，報考人數比去年增加2成。私中校長說，公立學校 暴力事件頻傳、新北割頸案成最後稻草，讓家長擔心、改送私校；有家長說，私校老師比較敢管小孩，較能放心。

桃園市今天舉辦入學考的私中包括復旦國中、振聲國中、新興國中、治平國中、六和國中、有得國中和大華國中；復旦國中、振聲國中在上午舉行，其他學校則是在下午舉行。

新興國中校長林繼生向中央社表示，今年報考人數有1575人，比去年增加400多人，最多能錄取360人；近期公立學校有很多事件層出不窮，很多家長會擔心，前陣子的新北校園割頸案又成為最後一根稻草，讓家長想要選擇私校。

林繼生說，私校得靠辦學績效和口碑，辦學、管理上都要比較嚴謹，例如新興的導師辦公室就在教室裡，比較清楚學生狀況，也能馬上掌握。

林繼生也說，不管公私立學校老師都很有心，但很多公立學校的老師受限於制度，不敢去管教學生、力不從心，私校相較起來能做的比較多，管教輔導也比較盡心、全面，因此很多家長讓小朋友來報考，真的考不上再回去念公立學校。

復旦國中校長段台民向中央社表示，今年的報考人數有2300多人，比去年多近500人，預計錄取562人，錄取率約2成，考生有從雙北來的，也有從新竹來的；報考人數增加應該是受到龍年影響，過去的考生人數最多曾到2700多人。

振聲國中教務處向中央社表示，今年有1732人報考、錄取432人，比去年1300人報名人數增加許多，除了受到龍年影響，多少也受到校園暴力事件頻傳影響，不少家長認為讓小朋友進私校比較能放心。

有私中校長認為，報考人數增加的原因很多，新北校園割頸案也有推波助瀾的影響，會選擇私校也是因為家長對私校的照顧周全、辦學有信心；很多人覺得考試才會招到好學生，但其實要辦學辦得好，才會招到好學生。

張姓家長說，對私校的教學品質有信心，上午才帶小朋友去復旦國中考試，現場人山人海，因為知道錄取率低，有鼓勵小朋友專注在過程而非結果。劉姓家長則說，因為小朋友比較皮，希望他到私校受管教。

另名邱姓家長則說，公立學校的老師不敢管小孩，私校比較嚴格，資源也比較多，加上公立學校近期有很多暴力事件，怎麼想都不太安心，才想讓小朋友考考看私立，考不上也沒辦法，上午是先帶小孩去考復旦國中，下午再去考六和國中。