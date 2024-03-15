我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱特王妃人氣高「甚於威廉」 英王室無出其右

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 佣金少30%可望拉低房價

繼歌劇院曲牆後再出手 台營造董座這次要挑戰台中巨蛋弧形屋頂

記者趙容萱／台中即時報導
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。（圖／台中市政府提供）
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。（圖／台中市政府提供）

台灣台中國家歌劇院曲牆建築工法被視為「全球最難蓋的建築」，由國內營造大廠麗明營造董事長吳春山挺身興建完成；台中巨蛋經歷8次流標，再度由麗明營造得標興建。吳春山說，「孵蛋」最大挑戰在於弧形屋頂，其鋼構跨距長達131公尺，難度不亞於台中歌劇院。

台中市政府投入近百億，在北屯區14期興建的台中巨蛋，占地6.95公頃，主場館可容納1.55萬人，副場館可容納5000人，本月11日動工興建，預計2030年完工。

台中巨蛋也是唯一導入聲學設計的運動場館，可將聲音殘響控制在2秒以下，未來台中市民不需要再為參與大型活動，南北奔波，完工後的台中巨蛋將成為大台中地區民眾參加演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場地。

吳春山說明，他原本以為興建台中國家歌劇院已經是人生成就解鎖，這次挑戰台中地標型公共建設台中巨蛋，台中巨蛋量體大，大跨度桁架加預力鋼結構也是另一種工法的挑戰，挑戰度不亞於台中國家歌劇院，可以說是另一個「不可能任務」，身為台中人，有使命感一定要孵蛋成功。

另外，台中巨蛋也是唯一導入聲學設計的運動場館，可將聲音殘響控制在2秒以下，完工後的台中巨蛋將成為大台中地區民眾參加演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場地。

吳春山人生經歷豐富，更將觸角伸向攝影、歌唱、出版等，發行台語老歌專輯、辦過攝影展，並抽空看書、寫書，共出版7本書，近期出版第7本人生觀點書「一本初衷向前行」受好評；擁有好歌喉的他，結合台灣梧桐弦樂團，站上台中國家歌劇院開個人公益演唱會，他笑稱：「我可能會是登上台中巨蛋第一人，完工後先自己去『試營運』。」

台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場...
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。（圖／台中市政府提供）
造價百億、位於台中14期重劃區內的台中巨蛋上周動工，圖為台中巨蛋模擬圖。（圖／台...
造價百億、位於台中14期重劃區內的台中巨蛋上周動工，圖為台中巨蛋模擬圖。（圖／台中市政府提供）
麗明營造董事長吳春山愛好攝影，還舉辦多場攝影展，他開心分享近期旅遊突尼西亞所拍攝...
麗明營造董事長吳春山愛好攝影，還舉辦多場攝影展，他開心分享近期旅遊突尼西亞所拍攝的照片。（記者趙容萱／攝影）
麗明營造董事長吳春山近期出版第7本人生觀點書「一本初衷向前行」受好評。（記者趙容...
麗明營造董事長吳春山近期出版第7本人生觀點書「一本初衷向前行」受好評。（記者趙容萱／攝影）

歌劇

上一則

13歲台灣少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

下一則

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

延伸閱讀

燕子、禿子、王子 藍營「新三子」 綠白假想敵

燕子、禿子、王子 藍營「新三子」 綠白假想敵
19年8次流標…台中等到巨蛋開工 預計2030年完工

19年8次流標…台中等到巨蛋開工 預計2030年完工
藏家出書 鑑賞康乾御用鼻煙壺

藏家出書 鑑賞康乾御用鼻煙壺
大都會歌劇院聲明圖蘭朵充滿種族刻板印象 華人觀眾：可理解

大都會歌劇院聲明圖蘭朵充滿種族刻板印象 華人觀眾：可理解

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27

超人氣

更多 >
3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪