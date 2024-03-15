繼歌劇院曲牆後再出手 台營造董座這次要挑戰台中巨蛋弧形屋頂

台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。（圖／台中市政府提供）

台灣台中國家歌劇 院曲牆建築工法被視為「全球最難蓋的建築」，由國內營造大廠麗明營造董事長吳春山挺身興建完成；台中巨蛋經歷8次流標，再度由麗明營造得標興建。吳春山說，「孵蛋」最大挑戰在於弧形屋頂，其鋼構跨距長達131公尺，難度不亞於台中歌劇院。

台中市政府投入近百億，在北屯區14期興建的台中巨蛋，占地6.95公頃，主場館可容納1.55萬人，副場館可容納5000人，本月11日動工興建，預計2030年完工。

台中巨蛋也是唯一導入聲學設計的運動場館，可將聲音殘響控制在2秒以下，未來台中市民不需要再為參與大型活動，南北奔波，完工後的台中巨蛋將成為大台中地區民眾參加演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場地。

吳春山說明，他原本以為興建台中國家歌劇院已經是人生成就解鎖，這次挑戰台中地標型公共建設台中巨蛋，台中巨蛋量體大，大跨度桁架加預力鋼結構也是另一種工法的挑戰，挑戰度不亞於台中國家歌劇院，可以說是另一個「不可能任務」，身為台中人，有使命感一定要孵蛋成功。

另外，台中巨蛋也是唯一導入聲學設計的運動場館，可將聲音殘響控制在2秒以下，完工後的台中巨蛋將成為大台中地區民眾參加演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場地。