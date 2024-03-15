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韓國瑜沒收立院質詢 藍議員酸綠委：是小學生嗎?

記者楊正海／台北即時報導
立法院昨天進行施政總質詢，由於第一位質詢委員陳亭妃改成書面詢答，後面質詢委員也未提早進場準備，現場立法院長韓國瑜（右）一一將下午場質詢立委都宣讀完後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到十分鐘。（記者葉信菉／攝影）
立法院昨天進行施政總質詢，由於第一位質詢委員陳亭妃改成書面詢答，後面質詢委員也未提早進場準備，現場立法院長韓國瑜（右）一一將下午場質詢立委都宣讀完後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到十分鐘。（記者葉信菉／攝影）

台灣立法院15日下午原排定經濟組委員在院會繼續質詢，但宣布開會的下午2點33分起，全部過程只經過短短5分鐘，主席韓國瑜就宣布質詢結束，引發綠委不滿，指韓國瑜剝奪委員質詢權；不過攤開議事規則，登記發言委員經主席唱名三次仍不在場者就是棄權。國民黨北市議員游淑慧臉書開酸，這些是大立委還是小學生？上課要人提醒。

游淑慧說，她在議會質詢時，假設表訂3點開始，她都會盡量提前、甚至中午就在議場內或樓上等待。一來她喜歡聽聽別的議員質詢，常常有很多收穫。二來議事的進行是按順序流程、不是小朋友上下課，一定按時分秒。

她說，如果前面一位議員突然沒來，或前面一位的質詢提前結束，都可能造成時間的變動。所以議場流程進行，民代自己要掌握，不是把開會質詢當明星上台表演，掐點上場。

昨天原定下午第一棒質詢的是民進黨立委陳亭妃，她中午才通知改書面質詢，後續的國民黨立委羅明才也改書面。之後依序的民進黨立委是洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、國民黨立委涂權吉、民進黨立委陳冠廷、林楚茵等人。

游淑慧表示，在議程進行的唱名中，他們都沒在議場內出現，所以唱名三次、過站不停，那裡有錯？這是開會在質詢，前面兩位不到場，當然就依序下去啊，難道讓行政院長和整個備詢團隊都在那枯等嗎？

游淑慧說，每次誰臨時不來，議事程序就得停下來，讓時間空轉30分鐘？事實上，當下午第一位質詢委員陳亭妃臨時改書面時，整個流程就會發生提前。這樣的變化，立委辦公室的電視都能看到議場直播狀況，辦公室助理要監控議場變化，自己的質詢自己顧啊。

游淑慧表示，要質詢的立委不提前到場，他們的助理不監看議場的程序進行。然後批評準時主持會議的人不等他們。她當過立委助理，也是民代，覺得傻眼和荒唐。而且就算到醫院掛號，叫號沒到也是繼續往前啊。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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