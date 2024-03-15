為中國快篩與林靜儀、陳柏惟賭百萬 陳玉珍：胡謅捐社福

國民黨立委陳玉珍今表示，針對綠媒配合特定名嘴開始散佈假消息，指她可能違反反滲透法、藥事法，甚至還說她接收捐贈的快篩劑沒轉發給金門鄉親等錯誤訊息。因時隔近兩年，這些偏綠名嘴根本不去查證，搞不清楚實際情況，就直接誤導社會大眾視聽，她說願意與這兩位滿嘴胡話的名嘴對賭，若他們所說的非事實，請捐出100萬元給金門社福團體。圖／陳玉珍辦公室提供

國民黨 立委陳玉珍今表示，針對綠媒配合特定名嘴開始散佈假消息，指她可能違反反滲透法、藥事法，甚至還說她接收捐贈的快篩劑沒轉發給金門鄉親等錯誤訊息。因時隔近兩年，這些偏綠名嘴根本不去查證，搞不清楚實際情況，就直接誤導社會大眾視聽，她說願意與這兩位滿嘴胡話的名嘴對賭，若他們所說的非事實，請捐出100萬元給金門社福團體。

陳玉珍說，有關2022年4、5月間，因為國內疫情 再起，快篩試劑需求增加，金門鄉親排隊買不到快篩劑，確診數又逐漸攀升，所以經過她與關務署、食藥署等單位開會協調後，決定以「鄉親個人申請輸入百劑內快篩劑」的方式進口這批快篩試劑，供金門鄉親使用，一切合法，食藥署也完全知情，完全沒有違法事實。

陳玉珍提到，林靜儀及陳柏惟兩位前綠委，看到中國兩個字就眼紅，講話都不認真求證，只會胡亂指控，還說她沒有將快篩劑發到金門鄉親手上。事實上，她不僅台北金門同步發放，為了防疫 要求，還請大家分批前來，發了一星期才完成發送作業。這一切都在個人的臉書上找得到足跡與相關訊息，也有照片可佐證，兩位前綠委實在太不用功。

陳玉珍表示，兩年前，她的服務團隊為符合法令，不僅事前與食藥署、關務署及國貿局等單位開過會，同時從協助民眾填寫申報單，到進行發放作業，辦公室同仁及幫忙的志工前後忙活了一個月，而每位前來領取快篩劑的鄉親也都表達感謝，對服務團隊的用心，多所稱讚，有口皆碑。如今團隊辛苦協助鄉親的努力完全被抹殺，還反過來說快篩劑沒發給鄉親。她想問，這兩位前同事，在疫情期間，做了哪些為地方百姓為念的事？只想用這種東西來攻擊用心為百姓考慮的民代，難怪他們兩位最後會被民意所淘汰。

陳玉珍最後強調，個人名譽是重要的，她願意與他們二位對賭100萬元，若他們所說的非事實，他們就捐出來給金門社福團體。另外，對於兩位立院前同事，在未盡查證義務時，張嘴就對她個人進行抹紅、抹黑，她個人絕對會捍衛自身權益，蒐集相關事證，委請律師向他們二位提出告訴。至少要把他們在節目上胡說八道所賺來的通告費，全部賠償出來，她再捐給金門的社福團體，至少也是為金門鄉親貢獻一點心力。