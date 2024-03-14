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蔡英文邀柯文哲談國政 柯帶一盆小草當伴手禮

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）今天應蔡英文總統（右）之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲（左）今天應蔡英文總統（右）之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。圖／台灣民眾黨提供

2024年台灣總統大選落幕兩個月，民眾黨主席柯文哲今天應蔡英文總統的邀約，前往總統府進行重大國政議題對話，雙方就政黨溝通平台、強化社會安全網、勞保年金改革、強化國防預算等議題進行交流，柯文哲也帶上一盆小草當作伴手禮，象徵把「小草」的心聲帶進總統府，期望政府回應台灣公民社會，對於改革的高度期待。

會談時間約為兩小時，雙方共進午餐享用牛肉麵，過程氣氛融洽，與會者包括蔡英文總統、柯文哲、總統府副秘書長張惇涵、民眾黨秘書長周榆修。

民眾黨晚間發布新聞稿說明，柯文哲過去一再強調「政黨和解、社會和諧」，期待朝野政黨超越黨派、凝聚最大共識，共同為國家與人民而努力，這次的會面是由蔡英文主動邀約，柯文哲也秉持一貫的信念，希望在國家的整體方向，能夠透過對話提出建言。

民眾黨表示，蔡英文提出未來要建立「政黨溝通平台」，柯文哲當場表達肯定與重視，也期待蔡英文落實承諾，回應公民社會的期待。

有關男童遭保母虐死案，蔡英文與柯文哲皆表達痛心，希望中央、地方政府能夠共同檢討與承擔，強化社會安全網的維護，避免憾事再次發生。

民眾黨指出，雙方談及勞保年金改革議題，柯文哲認為，政府應該誠實面對問題、落實世代正義，蔡英文也當場允諾，適切提供勞保財務資料供在野黨參考。在國防預算逐年提升至國內生產毛額（GDP）3%，雙方也有所共識，認為守護國家安全是朝野一致的方向，未來台灣民眾黨也將理性監督國防預算，共同維持台海及區域穩定。

周榆修表示，柯文哲在農曆過年期間，接到蔡英文邀約見面，提出朝野對話與交流的想法，民眾黨期盼透過朝野對話，走向社會和諧、政黨和解，雙方的想法不謀而合，朝野以良性對話代替對抗，才能讓整體國家發展往前進，而非天天陷於政黨惡鬥、內耗之中，經過幕僚溝通協調作業，順利在今天進行會面。

柯文哲 蔡英文 預算

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