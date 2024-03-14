保母虐童案 蔣萬安致歉提4建議：大人不對大人補救

台北市長蔣萬安（中）上午更改原訂市政行程，改到行政院參加院會針對虐童案提四建議。記者邱德祥／攝影

一歲男童剴剴遭凌虐身亡，台北市長蔣萬安今天親自出席行政院會，向中央表達四點建議，蔣萬安中午也在臉書 首度對剴剴及所有愛剴剴的人，致上歉意。蔣說「沒有人是局外人」，大人的不對，要由大人來補救。「心懷慚愧的我們，必須相互合作，把這次事件，當成我們打造一個更完善兒童保護機制的轉捩點。」

蔣萬安今天在行政院會後，臉書貼文說「我也要為了剴剴提早結束的童年，對他以及所有愛他的人，致上歉意」。並感謝政委林萬億和衛福部長薛瑞元，在會議中給出了大致正面的回應，及後續如何落實，有賴中央與地方持續溝通協調。

蔣也說，最近大家都很關心虐童案，但看到今天的行政院沒有安排相關的報告案，這是一個中央跟地方首長齊聚的場合，「沒有人是局外人」，所以他親自出席院會，希望大家一起攜手合作，把社會安全網的漏洞補上。

蔣萬安的四項建議，第一，孩子出養前安置的委託照顧，建議中央拉高考 核標準，統一考核標準：剴剴是一位出養前安置的孩子，在等待收養的過程當中，發生了悲劇。在這個案例當中，新北市依照現狀的規定與條件，選擇找中央所指定、委託的八個團體之一，也就是兒福聯盟，來進行保母托育。

目前各縣市針對這類出養前的委託照顧，做法不一。以台北市而言，是以寄養家庭、機構為主要照顧選擇。這是因為出養孩童之所以需要出養，往往是因為原生家庭的狀況特殊；已經失去了家長照 顧的孩子，更需要由政府擔起責任，來當他們的家長。而寄養家庭的資格考核，比起保母更嚴謹；對無依兒童、特殊兒童的照顧，寄養家庭也比較有經驗，而且每年必須有20小時的教育訓練和評鑑考核。

蔣萬安說，如果中央可以統一要求，讓各縣市都以寄養家庭為優先選擇，也許可以避免這樣的悲劇重演。實務上可以有不同規畫，比如說要求「接受出養前安置孩子托育」的保母，必須接受比照「寄養家庭」的訓練、評鑑、考核，用統一的機制來預防問題。

第二，蔣萬安也建議中央，可以出面建立全國性的保母推薦與評鑑平台，這有點類似google review的概念，一方面由政府建立平台來設定規範，另一方面也讓民眾的評價可以納入。如果中央可以帶頭來做，對保母的評價可以跨過縣市邊境，那當然是最好的。如果中央不做，台北市會來推行。

第三，蔣建議落實幼兒專責醫師的制度，既有的幼兒專責醫師制度，是針對未滿三歲的孩子，由幼兒專責醫師提供各成長階段所需的衛教資訊與健康照護諮詢，進行專業而且直接的健康照護，全方位照顧幼兒身心健康。

蔣說，最重要的是，這個制度應該要發揮以及早發現幼兒的高風險家庭以及發展遲緩等情形，由幼兒專責醫師協助轉介到相關專業醫療院所，必要時安排居家訪視，使早期療育介入。這個制度的用意，是讓衛政與社政之間接上線，全面打造對幼兒的照顧。這個「0到3歲，國家照顧」的立意良善，但是目前涵蓋率不到五成，也就是很多高風險兒少沒有納入，我們希望中央跟地方可以一起努力，即刻落實制度，保障我們的孩子。

蔣也提出建立出養前孩童照顧的「共訪機制」，提升社工敏感度，出養前孩童的委託照顧，建議一方面是要提高訪視頻率，更重要的是，因為剴剴這樣的情形，能夠建立由委託方、承辦方及保母轄管方，三方的「共訪機制」。比如在這個案例當中，兒福聯盟、新北市、台北市的三方社工，就應該要「共訪」。

蔣說，共訪，也是一種聯防，讓個別第一線社工的判斷，變成多方協同判斷，在面對問題發生時，至少可以相互討論、彼此提醒，提供「第二雙、第三雙眼睛」，提高敏感度。而且由三方共訪，也可以減少個別第一線社工的壓力。我們建議中央訂定相關辦法，大家一起來執行。