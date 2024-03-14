藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

台立法院內昨出現大量遭棄置的中國過期快篩，經確認是從國民黨立委陳玉珍辦公室清出，業者為「廈門寶太生物科技股分有限公司」，不過並未取得緊急使用授權（EUA ），衛福部疾管署副署長羅一鈞說，未使用或檢驗為陰性的快篩可以一般垃圾處理，紙盒或說明書則要記得紙類回收。

隨疫情 趨緩，一批自中國進口的過期快篩，被放置在立法院的不起眼角落，據了解，這批過期快篩本應有300箱、每箱有10盒（1盒為5人分），發現時剩100多箱，立法院逐量清除，該批過期快篩也不能當作醫療廢棄物處理，僅能當作一般垃圾處理。

羅一鈞說，未使用或檢驗為陰性的快篩可以一般垃圾處理，紙盒或說明書則要記得紙類回收。操作快篩則要先確認產品效期，是否在有效期間或保存期限內、依使用說明書進行採檢及操作、對產品操作或顯示結果有疑慮，可洽原購買地點或試劑廠商。

新冠肺炎疫情期間，確診病例持續增加，衛福部開放民眾居家自我篩檢，甚至一度造成民眾搶購快篩，陳玉珍在2022年疫情嚴峻期間，曾發放寶太生物科技公司生產的快篩，該批快篩由莆田台商會長李木榮、泉州台商會長楊榮輝、廈門寶太公司以及金門縣議長陳水木慈善基金會等共同捐贈，當時有爆料稱，這批由廈門寶太生物科技等捐贈的快篩，曾被美國食品藥物管理局（FDA）以「性能尚未充分，恐對健康構成風險」為由，建議停止使用。