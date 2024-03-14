「為何狠心丟小孩？」台灣棄嬰情侶落網 低頭不語

檢警今天上午11點在高雄市立殯儀館複驗，檢察官指示將女嬰的父母、謝姓男子及其女友許姓女子兩人帶到偵訊室進一步偵訊，以釐清案情；圖為謝姓男子。記者石秀華／攝影

高雄市林園區一處果園昨上午驚見滲血水已死亡的女棄嬰，警方調閱監視器，以車追人，昨深夜循線逮獲棄屍的謝姓男子及其19歲同居的許姓女友；據了解，兩人供稱，因懷疑女嬰生下已無氣息，一時手足無措才決定棄屍，今天上午檢警複驗女嬰遺體，謝、許面對媒體詢問「為何狠心丟小孩」，均低頭不語。

據了解，昨天上午9時13分，高雄市林園警分局接獲通報，指林園區清水岩路山邊疑似有嬰兒屍體，員警立即趕去案發地，發現女嬰已經死亡。據悉，女嬰裝在塑膠袋內，果農巡園發現，以為別人亂丟的垃圾，靠近一看竟有血水，打開塑膠袋才驚見嬰屍。這名女嬰還留有臍帶，是剛分娩女嬰。

果農立即向警方報案，指前一天下午5時許還來過果園，未看到裝嬰屍的袋子，直到昨天上午9時才果園，才發現袋子。

警方勘查案發地，女嬰遭棄屍的地點距離附近西如寺、圓滿園會館約僅200公尺左右，正在路邊果園內，嬰屍臍帶剛剪下，還留有臍帶，研判是剛分娩出生的女嬰，已經死亡多時。

分局與市刑大隊共組專案小組，報請高雄地檢署指揮，調閱周邊監視器，清查近3百輛汽機車，發現12日晚上9時許，一輛機車於案發處停留約10分鐘，懷疑是棄嬰者。

後警方以車追人，查出機車騎士是21歲謝姓男子，謝男和19歲許姓女友在苓雅區租屋同居，兩人未婚生下女嬰，懷疑生下的女嬰已死亡，由謝男騎機車載往熟悉的林園老家約10餘分鐘車程的果園棄屍，警方透過謝男家人連繫後，昨深夜10點多前往租屋處逮人。

據悉，謝男讀高雄某科技大學、許女唸五專，2人交往多年，同租屋在高雄市苓雅區，許女懷孕，但稱自己不知道懷孕幾個月，也沒產檢，12日傍晚突然產下女嬰，令2人都嚇一跳。

2人自行剪掉胎盤，將女嬰清洗後，竟發現女嬰沒有氣息，認為已經死亡，不知所措，便將女嬰屍體裝袋，找去謝男熟悉的林園山邊道路丟棄嬰屍。據了解，許女稱她在2個月前就覺得肚子不舒服，但是仍然不以為意，依舊去建教上班，直到突然生出女嬰才很驚訝。

檢警今天上午11點在高雄市立殯儀館複驗，檢察官指示將謝、許兩人帶到偵訊室進一步偵訊，以釐清案情。