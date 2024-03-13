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布農族人王光祿為母狩獵...被特赦再戰非常上訴 終獲無罪判決

記者林孟潔／台北即時報導
布農族人王光祿。（圖／聯合報系資料照片）
布農族人王光祿。（圖／聯合報系資料照片）

台灣原住民王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，大法官解釋後也無法獲救濟，2021年5月20日蔡英文總統首度行使總統赦免權特赦王光祿，但只「免刑不免罪」，等於認定他有罪，但不用入監服刑；檢察總長替王光祿提非常上訴，最高法院今逆轉撤銷有罪確定判決，自為改判王光祿無罪確定。

王光祿2013年因年邁罹病的母親想吃傳統野味，他上山打獵被控持土造長槍捕獵野生保育類動物，由於他是再犯被判刑3年6月定讞。該案引發原住民打獵文化爭議，前檢察總長顏大和提起非常上訴，最高法院曾開庭審理，後以有違憲之虞聲請釋憲。

大法官宣告有關獵槍部分法令違憲，但無法讓王光祿獲得救濟，直到2021年5月20日蔡英文考量王光祿狩獵是為供罹病的家人食用，狩獵自用也經大法官認為屬於原住民傳統文化範疇，情可憫恕，因此特赦王光祿，彰顯政府尊重原住民族生活文化，促進族群主流化發展的用心。

前檢察總長江惠民同年為王光祿提非常上訴，但最高法院認為，釋字第803號解釋認定槍砲彈藥刀械許可及管理辦法對於自製獵槍規範不足，不符合原住民安全合法狩獵的要求，但沒有影響原確定判決的論斷，判決駁回。

檢察總長邢泰釗上任後，再替王光祿提非常上訴，最高法院開庭行言詞辯論，並邀請專家鑑定人表示意見，今撤銷原確定有罪判決，自為改判王光祿無罪確定，王光祿重獲無罪之身。

原住民 大法官 蔡英文

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