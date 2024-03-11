小磨坊一堅持躲過蘇丹紅風暴 網友臉書留言大讚良心企業

「小磨坊國際貿易股份有限公司」一度被誤傳用到問題辣椒粉，該公司在第一時間在官網澄清，檢驗報告提及，公司使用辣椒粉經過第三方公正單位（SGS）檢驗，合格後才會入廠生產。圖／取自小磨坊官網

蘇丹紅風暴愈演愈烈，衛福部食藥署今天邀集七十多個食品相關公協會與業者開會，決議「自主檢視、自主送驗、自主通報」等三大共識。此次「中鏢」產品不少，不乏知名廠商受波及，許多民眾已經打算最近不吃辣。但辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗躲過這次風波，消費者湧入「小磨坊—美味．值得玩味」粉專，留言大讚他們是良心企業。

蘇丹紅辣椒粉風波延燒，「小磨坊國際貿易股份有限公司」一度被誤傳用到問題辣椒粉，該公司在第一時間在官網澄清，未採此次問題辣椒粉， 並提及公司使用辣椒粉經過第三方公正單位（SGS）檢驗，合格之後才會入廠生產。

根據「食力foodNEXT」報導，「小磨坊國際貿易股份有限公司」董事長董大斌受訪指出，小磨坊在2017年就成立食安中心，訂定自主風險監控計畫，以蘇丹紅辣椒粉為例，在2021年至2023年間自主送驗513次，總檢驗費達156萬元。

董大斌同時說明，小磨坊的食安中心不僅做到台灣法規要求的檢驗，也會關注國際食安趨勢進行監管，食安中心成立七年來，每年進口上千頓、500多種品項，來自10多個國家的香辛料，都會經過檢驗，檢驗費用就花了近三千萬。他表示，這是為了消費者和六十年商譽必要的把關。

許多網友看到小磨坊的聲明，湧入「小磨坊—美味．值得玩味」臉書 留言，「還好是買你們家的調味料，謝謝你們有自行把關，感恩的心」、「一直以來，都是用小磨坊的調味料…」、「很開心！一直都是用小磨坊的調味料，謝謝貴司的堅持，我也會一直支持」、「這波真的要推小磨坊，有認真把關，讚讚」、「幸好還有小磨坊」，還有人貼出自家調味料的片，一整排都是小磨坊，寫著「我家的餐桌，好品牌要大力支持」。