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新竹市長涉貪下「滅證令」曝光 她要助理這樣搞壞主機

記者王聖藜／台北即時報導
新竹市長高虹安。圖／報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／報系資料照片

新竹市長高虹安被控貪汙案密集審理。依已公開卷證，有助理供稱在案發前，高虹安下達滅證指令，要求助理用「潑咖啡之類的方式讓主機壞掉」，另透過前助理李忠庭指示前行政主任、「兔姐」黃惠玟刪掉手機中與李、高的對話。

不過，李忠庭被檢調偵訊時，否認此情。法院本周三將續依高虹安的律師團聲請勘驗黃惠玟的偵訊光碟，確認檢調問訊時有利於高的筆錄記載，並傳喚高、黃惠玟、高虹安的前助理陳奐宇、陳昱愷、「水母」王郁文。

檢調2022年12月發動貪汙案搜索，搜索前，向高虹安的前助理查證。黃惠玟向辦案人員稱，2022年3月某天高找她喝下午茶、聊天，聊到要在新竹市參選的事，第2天李忠庭就打電話找她吃飯，她覺得奇怪。

黃惠玟稱，李忠庭告訴她高虹安很容易懷疑東、懷疑西，要求她將「與高虹安的LINE紀錄」刪掉，她聽了李的話照做。

搜索這天，檢調約談陳奐宇到案。陳奐宇稱，有媒體開始討論助理繳回酬金、加班費後，高虹安曾找他到新竹市香山區的一處民宅談話，高請他轉告黃惠玟將相關手機內的紀錄刪除。

陳奐宇說，他確實將高虹安的話轉給黃惠玟，不過，他從頭到尾都沒有想讓黃惠玟去刪紀錄。

黃惠玟離職後，原行政主任工作由另一前助理黃鈴惠接手，檢調搜索後，約談高虹安的另一前助理謝寧查證。

謝寧作證說，高虹安曾請黃鈴惠跟大家說，要大家刪掉與李忠庭的對話，她不知道為何要刪，所以沒刪。

謝寧告訴檢調，前新竹市議員林耕仁開記者會爆料高虹安帳務的事後，有一天助理們在辦公室聊天，黃鈴惠說高虹安有請她把「兔姐」以前做的帳刪掉，不過「兔姐」有沒有刪她並不知道。

謝寧證稱，黃鈴惠還說高虹安希望要像遭到外力般、「像是潑咖啡之類的方式讓主機壞掉」，但黃鈴惠說後來沒有這麼做。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署依貪汙、偽造文書罪起訴高虹安、其前助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文。

高虹安前助理黃惠玟。圖／報系資料照
高虹安前助理黃惠玟。圖／報系資料照

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