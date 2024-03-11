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台國安局長蔡明彥：中國兩會對台「脅迫性和統」

記者洪哲政／台北11日電
台灣國安局長蔡明彥上午赴立法院外交及國防委員會以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告。(取材自立法院直播)
台灣國安局長蔡明彥上午赴立法院外交及國防委員會以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告。(取材自立法院直播)

台灣國安局長蔡明彥上午在立法院表示，觀察中國大陸兩會政策主軸雖圍繞和平統一，但他認為這是「脅迫性和統」，透過軍事、經濟、政治、資安、認知作戰等手段，讓台灣出現對武統想像空間與恐懼，國安局將嚴密掌握並預應中共軍事動態。

蔡明彥上午赴立法院外交及國防委員會以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告。他答詢表示，觀察中國大陸兩會前的對台工作會議、兩會期間、國務院總理李強工作報告等，政策主軸均圍繞和平統一，同時延續出打獨、促統促融、反對外力介入干涉的主調，但是在和平統一的路線上，對台脅迫有稍微加強力度，他個人稱為是「脅迫性的和統」，包括軍事、經濟、政治、資安、認知作戰等手段，雖然目的是要讓台灣出現對武統的想像空間和恐懼，以利達到武力恫嚇，但基本上還是和統路線。

蔡明彥表示，中國大陸對台灣的各種軍事施壓，是朝向常態化發展，例如目前約7到10天就進行一次聯合戰備警巡，數量約10架戰轟機、特種機，搭配3到4艘共艦在台海周邊空域活動。

蔡明彥認為，這也涉及台灣跟外國往來頻密度有關，當有友台國會通過友台議案、外艦巡弋台海周邊水域、外國政要訪問台灣，中國都會以常態化戰備警巡搭配外交事件操作，操作重點除武力恫嚇外，也配合認知作戰、散播爭議訊息散播，目的是希望是分化台灣社會，達到認知作戰效果。

蔡明彥表示，中國大陸對台的複合式威脅多管齊下，除軍事恫嚇外，包括政治滲透、經濟脅迫、資安攻擊、認知作戰等，中國透過資源分配給各政府部會挹注相關資源，例如今年兩會投入1兆人民幣特別預算發展「新質生產力」外，此預算是否移至國安部門操作，將是國安局後續觀察重點。

蔡明彥說，從大陸兩會中可注意到，大陸可能在5月1日起實施保守國家秘密法修正版本，通常中央政府通過國安法制後，地方政府會再提出施行作業要點細則，因此會觀察兩岸交流未來是否出現司法管轄、留置詢問的做法，也會提醒民眾到對岸經商、旅遊的風險性，現已有民眾在香港遭到留置訊問的案例。

兩會 資安 預算

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