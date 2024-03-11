台國寶總裁朱國榮棄保潛逃 傳帶嫰妻搭私人飛機落腳俄羅斯

國寶集團總裁朱國榮（中）棄保潛逃。（圖／報系資料照片）

國寶集團總裁朱國榮捲入多件炒股及內線交易案，「超跑 達人」周哲男涉提供遊艇、船長鍾明華父子3人駕船協助朱潛逃偷渡 至菲律賓，外傳朱輾轉逃亡多處，目前已落腳俄羅斯 。對此，北檢回應，案件仍偵查中，不便證實。

朱國榮去年9月棄保潛逃偷渡至菲律賓，外傳藏身萬那杜，鏡週刊今報導，朱國榮後來從萬那杜逃亡至以色列，目前人在俄羅斯首都莫斯科。北檢則回應，案件偵查中，不便證實。

檢方統計，朱國榮有6起案件遭到通緝，北檢2月間發函外交部註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署將函請調查局及刑事局盡速將朱國榮緝捕歸案。

檢警掌握，最初是由周哲男涉提供遊艇給朱國榮潛逃，再由鍾明華父子3人駕駛遊艇載朱偷渡至菲律賓。周哲男因涉嫌台中商銀10億元（約3178萬美元）掏空案，目前在押中。

北檢2月26日執行搜索5處、約談9人，依涉嫌使犯人隱避、入出國及移民法等罪嫌，諭知鍾明華30萬元交保、船員鍾佳汶及鍾佳融各10萬元交保、朱國榮的私人秘書曾子育60萬元交保並限制出境出海、協助朱逃亡的林郁芬80萬元交保、林女丈夫夏本杰限制出境出海、替朱生子的陳宛瑄父親陳泰壽交保100萬元、母親蔡宜伶、胞兄陳瑋䆁各交保20萬元，均限制出境。