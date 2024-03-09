台灣阿里山櫻王盛開超美 與森林映襯迎春

阿里山花季明天即將登場，唐實櫻已盛開預計持續開花至3月中旬。（圖／讀者提供）

台灣阿里山 櫻花綻放、花況極佳，櫻王染井吉野櫻已接近滿開，雪白吉野櫻和緋紅山櫻花瓣交錯飄落，與周遭巨木森林交織出春日麗景，阿里山花季今年3月10日至4月10日登場，林業及自然保育署明天將在沼平公園舉辦開幕典禮，邀請众擊坊樂團帶來振奮鼓聲。

林業及自然保育署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區內吉野櫻、山櫻花、八重櫻等31種櫻花陸續盛開，開花程度已達8成至滿開，明天花季開幕將邀請「众擊坊」打擊樂團，在阿里山山椒魚館旁的森林間，帶來振奮人心的鼓樂，還會推出限定森林餐桌饗宴。

阿里山高峰大飯店董事長陳昆茂說，今年阿里山花期時間提早，染井吉野櫻櫻王過去約在3月20日盛開，但今天就已接近滿開，花況極佳；大阿里山地區訂房接近客滿，約8、9成房間都被預訂，目前平假日都還有少數房間可預訂，若要賞花可把握時間。

林鐵及文資處表示，今年阿里山花季限定賞櫻 列車主題為「綻放舞櫻」，選用百年蒸汽火車結合日式檜木車廂，沿途行經對高岳車站、沼平車站、阿里山站，到沼平公園賞櫻，3月11、18日共有4梯次，遊程含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品，每人2399元。

嘉義區監理所表示，阿里山花季3月10日至4月10日將實施交通管制措施，台18線66K湖底處至88.2K阿里山國家森林遊樂區，周末及清明連假早上6時至11點禁止小型車通行，可至61K樂野服務區停車轉接駁，搭乘疏運專車可享阿里山森林遊樂區入園門票150元優惠價。