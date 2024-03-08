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台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

記者王昭月／高雄即時報導
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

高雄因罷韓而爆紅的店家「釣客食堂」昨在臉書粉專宣布，因長期虧損及客流量稀少，4月10日將結束營業，但也保證「會再回來的」。老闆90度鞠躬的道歉身影，吸引大批網友留言打氣加油，「暫時休息一下，一定會有更好的時機」。

高雄餐廳「釣客食堂」曾主張罷免高雄前市長韓國瑜、禁抖音入餐廳而聲名大噪，不過餐廳昨7日在臉書公告結束營業，讓許多老顧客錯愕。

釣客食堂貼文表示，很遺憾做出這樣的宣佈，因為不堪長期虧損及客流量稀少，所以決定在4月10結束營業，但不用擔心「本店會再回來的」。文中感謝大一路陪伴，經歷過高雄市長的輪替，罷免，總統國會的過半及賴總統的當選，「本店絕對是暫時休息，調整好會再一次重新出發」、「民主路上我們沒有缺席過也不會缺席，現在應許我先下車」。

貼文指長期以來把最新鮮的食材帶給大家，也將最平價、份量十足的餐點供客人享用，但再多的錢也扛不住每個月不斷虧損。餐券沒有期限，餐廳重開後仍可以使用！以後會審視更適合開店的地點，歇業不代表不會再出現。

店家在臉書粉專提到，以前一直很希望全國走透透，去每一個育幼院煮海鮮粥給弱勢團體吃，「這一次的結束，將履行承諾來一趟全國跑透透，將愛心傳遞到全國的每一個角落」。

臉書 罷免 韓國瑜

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