我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

台女醫上節目曝前夫「精子有問題要怎麼懷孕」遭告 結局出爐

記者王宏舜／台北即時報導
眼科女醫師黃宥嘉（中）和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」以及前夫保單受益人陳母的名字，檢方依個人資料保護法起訴，但一、二都判她無罪。（圖／聯合報系資料照）
眼科女醫師黃宥嘉（中）和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」以及前夫保單受益人陳母的名字，檢方依個人資料保護法起訴，但一、二都判她無罪。（圖／聯合報系資料照）

台灣一眼科女醫師黃宥嘉和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」以及前夫保單受益人陳母的名字，檢方依個人資料保護法起訴，但台北地方法院判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回，依刑事妥速審判法規定，黃宥嘉幾可確定無罪。

起訴指出，黃宥嘉參加東森電視財經台「這不是新聞」電視節目錄影，主持人詢問與陳文彥結婚後，遲未懷孕一事，她答「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」檢察官認為她揭露陳有寡弱精子症、弱精子症，不法利用陳文彥醫療、病歷個人資料。

在陳述經歷的婚姻問題時，黃宥嘉說「看到我這個前夫的書桌上有一張保單，它是10萬美金的保單，然後呢他的受益人，我是在結婚之後發現的，然後他的受益人是寫媽媽，陳徐月娥的名字」、「這個大姑她是住泰國，她常常會回台灣，回台灣就住在自己的娘家」，檢方也認為她不法利用陳文彥的家庭，以及陳徐月娥的姓名、大姑的住所與社會活動。2021年2月4日節目於東森電視財經台播出，台北地檢署依非法利用個人資料罪起訴黃女。

台北地院認為檢察官所舉的證據不足以證明黃宥嘉確有這些犯行，判無罪。

檢方上訴，主張黃宥嘉在偵查中及另一電視節目的陳述，可證她是自醫療單位取得前夫的病歷並進而為利用；黃女在電視節目上告訴觀眾前夫投保情形及前夫人母親、姐妹的住所等，違反個人資料保護法第41條第1項規定。

高院刑事庭認為，黃宥嘉已說明她是本於個人學識經驗而推論前夫的身體狀況，無從認定她有蒐集、利用前夫個人資料，不符合個資法第41條第1項要件。

至於黃宥嘉在電視節目上談及前夫投保情形、前婆婆等人的社會活動，高院從電視節目前後內容來看，黃女是因為有其他節目指她貪圖前夫財產，才提出解釋、說明，難認有損害前夫或牟取不法利益意圖，況且她沒說明大姑的姓名，一般難以連結個資。

高院認為檢方上訴無理，今判上訴駁回。

高院

上一則

藍組改 黃復興副主委：上百群組炸鍋喊退黨

下一則

交長盼幫忙溝通觀光 業者：大陸就是不想談

延伸閱讀

38歲大咖女神蓋兒加朵生第4胎 產後照美到不像話

38歲大咖女神蓋兒加朵生第4胎 產後照美到不像話
預防性照護醫療費給付 拜登籲上訴庭保留

預防性照護醫療費給付 拜登籲上訴庭保留
逾4成女性缺少1維生素 孕期可能導致寶寶早產、佝僂症

逾4成女性缺少1維生素 孕期可能導致寶寶早產、佝僂症
人工智慧扮度量衡 華西二院首為亞洲男性精子「畫像」

人工智慧扮度量衡 華西二院首為亞洲男性精子「畫像」

熱門新聞

知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
圖為2月底福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查照片。資料照／取自《中國海警》官網影片

中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

2024-03-02 16:57

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持