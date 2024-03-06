還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

台北市府社會局女科員劉如婕涉與男友周冠亘販售大麻 牟利，警方年初在路邊臨檢查獲1名藥腳時，藥腳供出毒品 來源是劉女，交易地點還是在北市府，令警方相當震驚，溯源調查後，發現劉女與周男同居，懷疑毒品來源是周男，今天搜索兩人居住地與市府辦公室共3處地點，在周男住家搜出大麻花毒品，拘提劉女及周男到案，台北地檢署複訊後依毒品罪命2人各20萬元(台幣，約合6300美元)交保。

染著金髮的劉如婕（31歲）交保離開地檢署時，用帽T遮住頭、戴口罩 ，先是用手遮臉，然後把頭低下，最後索性眼睛也閉起來，在男性友人陪同下快步離去，面對媒體詢問「為什麼要賣大麻」？她沒有任何回應，模樣相當狼狽。

劉如婕外型亮麗，多年前曾任健身教練，身材相當勻稱，常在IG發文分享美照，YouTube上還有她的教學影片，影片中她染著一頭淺綠金髮，提著槓鈴教導大家如何深蹲打造迷人翹臀，聲音甜美，沒想到如今成為販毒被告。

台北市社會局女科員涉嫌販毒，檢警今早搜索市府及女科員住家，警方對此低調不願透露更多細節，將由檢方偵訊後說明案情。社會局長姚淑文回應，關於本案是為同仁私下涉法行為，基於偵查不公開，我們全力配合司法調查，毋枉毋縱。

據社會局人員觀察，該名女科員是8年級生，到府服務約二年多，非主管職，個性鮮明。她今天未到辦公室上班，上午檢警即到社會局搜索。未來待調查結果出爐，社會局將送公務員懲戒委員會。

市府指出，蔣萬安第一時間知悉、非常重視，立刻下令全力配合檢調偵查，務求勿枉勿縱；如有違法情事，決不寬貸、決不護短，一定嚴懲嚴辦，也當即要求社會局，即刻移送公務員懲戒委員會。