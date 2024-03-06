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游錫堃其實宜蘭有房為何租國宅住？水牛伯親曝原因

記者戴永華／宜蘭即時報導
游錫堃卸任後搬回宜蘭，租下眷村國宅居住，他在臉書貼文「開始搬家了」，很多網友留言祝福。位於羅東鎮北成的房子，20多年沒住，年久失修、白蟻肆虐。(圖／翻攝游錫堃臉書)
游錫堃卸任後搬回宜蘭，租下眷村國宅居住，他在臉書貼文「開始搬家了」，很多網友留言祝福。位於羅東鎮北成的房子，20多年沒住，年久失修、白蟻肆虐。(圖／翻攝游錫堃臉書)

立法院前院長游錫堃卸任後搬回宜蘭租房子住，他在臉書貼文「開始搬家了」，吸引2萬5千多人按讚加油，近900則留言祝福；不過也有網友提到，游錫堃位於羅東鎮北成還有一戶農舍；游親自上網說明，他台北與羅東各有房子，但目前都沒辦法住，所以要租房子。

游錫堃租下的房子位於眷村國宅，他在臉書貼文「我今天開始搬家了！」「謝謝房東趕工整修，我2/2辭職，2/3、2/4找房子，於2/5簽約，其後雖然碰到春節期間找不到工人的困境，但房東仍然全力以赴，於承諾的一個月內期間趕出來，讓我今天可以順利的把傢俱搬進去！謝謝您！」

貼文附上2張整箱整箱的物品搬進屋的照片，他貼文底下感謝的留言爆多，「身為宜蘭人以您為榮」、「謝謝院長為台灣民主的堅持」、「一日院長，永遠院長」、「水牛伯一諾千金」、「敬佩，轉身下台的背影」、「一定能對台灣繼續做出貢獻，水牛伯永遠不缺犁可拖」。

游錫堃親自按讚或留言，名嘴黃暐瀚也寫下「祝院長，一切順利！」有人期待他「將來有機會再出任院長」，游錫堃回稱「讓年輕人發揮比較好」。

「新居平安順遂」，「喬遷順利」…，不過也有網友關心他「辛苦一輩子，連間房子都沒有」、「院長公務人員這麼久，沒有自己的家？」有人提到，「北成還有一戶農舍，等你回家住」、「北成大宅院」。

據了解，游錫堃早年擔任宜蘭縣長時就住在羅東鎮北成，目前妻子的戶口還在這裡，很多宜蘭人對他北成的房子都還有印象。

游錫堃在臉書說明租屋原因，他有2間屋齡超過38年房子，一間在台北（出租中）；一間在羅東。羅東的，因為1998年開始，經常在台北上班，漸漸搬離，至今已有20多年未住，目前年久失修、白蟻肆虐。所以2月2日辭職後，只好先租房子住。

游錫堃也說，他的財產都有依法定期公布，任何人只要上網查一下就知道了。

據了解，游錫堃除了租房子住國宅，另外找了一間40坪的房子位於舊城區，未來要辦理推動「台灣民主，蘭城尋蹤」工作。

游錫堃卸任後搬回宜蘭，租下眷村國宅居住，他在臉書貼文「開始搬家了」，很多網友留言...
游錫堃卸任後搬回宜蘭，租下眷村國宅居住，他在臉書貼文「開始搬家了」，很多網友留言祝福。位於羅東鎮北成的房子，20多年沒住，年久失修、白蟻肆虐。(圖／翻攝游錫堃臉書)

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