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桃園機場塞機事態嚴重 交通部長急改口：2周內開記者會說明

記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，將縮短為2周內召開記者會，對外說明標準作業程序優化措施、檢討及懲處報告。(記者陳正興／攝影)
交通部長王國材表示，將縮短為2周內召開記者會，對外說明標準作業程序優化措施、檢討及懲處報告。(記者陳正興／攝影)

台灣桃園國際機場南跑道3日、4日年度歲修，期間航班靠北跑道起降，造成500架班機大亂。多名立委今天在立法院交通委員會質詢時，齊轟桃機管理出問題。交通部長王國材今原先承諾，一個月內提出檢討報告，稍早又表示，將縮短為2周內召開記者會，對外說明標準作業程序優化措施、檢討及懲處報告。

桃園機場南跑道3日起年度歲修，期間航班僅仰賴北跑道起降，儘管桃機公司提前於4日結束歲修，仍造成500架班機大亂。王國材今面對多名立委質詢砲轟先是表示，等檢討報告出來，再來討論懲處，預計1個月內會做處理。

立委洪孟楷稍早質詢痛批，這個事件完全是人禍，明明可以預想卻沒有超前部署，從這件事情可以看到相關單位態度沒有展現出來、沒有準備好，等到民怨沸騰才有大官出來調配，有沒有人要負政治責任？

他也說，交通部今天業務報告還在通篇稱「好棒棒」，到底是麻木還是白目？他也向王國材表示，「你還算有專業、肩膀的人，但不希望這件事情成為壓垮的最後稻草。」

王國材指出，「政治責任是政務官包括我都要負」，現在已經徹底檢討改善，也要跟航空公司討論，下周會提出標準作業程序優化，全部處理完會對外報告。至於賠償問題，他也說，接下來就由航空公司收集旅客申訴，統計後來釐清，桃機該賠償就賠償。

會後王國材面對媒體詢問則說，經討論認為1個月後提報告還是太久，預計2周內就召開記者會對外說明，包括標準作業程序優化、檢討及懲處等。

至於賠償部分，王國材表示，因並非有實際的金額可以量化，受影響的可能是延誤起降的時間、油耗，先由旅客向航空公司申訴，航空公司再來跟桃機討論，這部分不會這麼快，但也責成航政司加速處理，若有結果也會在2周內記者會報告。

立委洪孟楷痛批，桃機塞機完全是人禍，明明可以預想卻沒有超前部署。(記者周湘芸／攝...
立委洪孟楷痛批，桃機塞機完全是人禍，明明可以預想卻沒有超前部署。(記者周湘芸／攝影)

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