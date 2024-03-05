台美教育倡議高層對話 台：著重英語華語教育領域

「台美教育倡議」舉辦第四次高層對話，以實體及視訊混合方式在華府及台北兩地連線舉行。（台外交部提供，中央社）

「台美教育倡議」舉辦第四次高層對話，此次於美東時間3月4日，在美國在台協會（AIT ）華府總部及台北兩地以實體與線上混合方式進行，台外交部5日表示，台美雙方盤點過去推展華語文及英語教學等交流計畫的成果，並就未來合作項目充分討論，此次高層對話再次展現台美關係堅若磐石，以及雙方對深化教育合作的堅定承諾。

會議首度移師華府，美方由國務院 亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）率領，包括亞太副助卿道森（Camille Dawson）、教育暨文化局代理副助卿克雷文（Marianne Craven）、教育部 幕僚長巴瑞特（Lexi Barrett）、美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等人與會；AIT台北辦事處副處長柯傑民（Jeremy Cornfort）也視訊出席。

台灣由教育部次長劉孟奇率團，台外交部及僑務委員會代表與會，台駐美代表俞大㵢及僑務委員會委員長徐佳青出席致詞；台北端則由國家安全會議副秘書長徐斯儉與外交部及國家發展委員會等相關部會人員線上參與。

美國在台協會也發布新聞稿表示，雙方回顧「台美教育倡議」迄今的成就，並就未來如何合作交流意見。

台美於2020年12月簽署瞭解備忘錄啟動「台美教育倡議」，台外交部指出，雙方在語言教育持續深化合作，包括去年擴大台美大學華語文教學校際合作，增加美國國務院相關計畫受獎名額，讓更多美國青年赴台研習華語文及選送華語教師到美國任教。

此外「傅爾布萊特基金會」也協助推動大學英語教學（EMI）及招募美籍英語教學助理（ETA）赴台，逐步落實雙語教育政策目標。

台外交部表示，今年適逢「台灣關係法」立法45周年，此次高層對話再次展現台美關係堅若磐石，以及雙方對深化教育合作的堅定承諾。台外交部將持續與美方及相關部會攜手，透過教育合作深化台美夥伴關係，維護自由民主多元教育環境與共享價值。