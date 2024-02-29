戴琪會鄧振中 承諾就美台貿易倡議持續合作

台灣行政院政務委員鄧振中（左）29日在第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，會晤美國貿易代表戴琪（右），2人討論台美21世紀貿易倡議等議題，並合影留念。（台灣行政院經貿談判辦公室提供）中央社

美國貿易代表戴琪 在世界貿易組織場邊與台灣行政院政務委員鄧振中就雙邊與世貿議題進行具建設性對話。兩人也承諾在台灣政權交接之際，繼續就美台21世紀貿易倡議進行合作。

第13屆世界貿易組織（WTO ）部長會議目前正在阿拉伯聯合大公國阿布達比召開，戴琪（Katherine Tai）與鄧振中舉行場邊會議，美國貿易代表署（USTR）指出，兩人就雙邊與世貿議題進行具建設性對話。

戴琪向鄧振中表達對與台灣夥伴關係的感謝之意，也承諾在台灣政權交接之際，在美國在台協會（AIT）與駐美代表處支持下，繼續就美台21世紀貿易倡議進行合作。

行政院經貿談判辦公室則指出，鄧振中藉由第13屆WTO部長會議期間，與戴琪會晤，雙方前次會面是去年11月的亞太經濟合作會議（APEC）舊金山 年度部長會議期間。

經貿辦表示，雙方針對台美21世紀貿易倡議協定後續談判廣泛交換意見，並責成談判人員加速勞工、農業及環境3項議題技術層面的討論，盼早日確定協定內容。鄧振中更在與談中提到，台灣正鼓勵其他理念相近的國家參考台美協定內容，與台灣簽署具法律效力的貿易協定，藉以帶動國際貿易體制朝向更公平、開放的方向進展。

另外，鄧振中與戴琪也深入討論非市場經濟國家經由不公平政府補貼，造成若干產業生產過剩、嚴重妨害世界貿易體系，以及各國產業發展空間的問題，並交換彼此在分散市場上的努力及經驗。