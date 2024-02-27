蔡政府10大政策聲量出爐 交通最惹民怨 負聲量逾4萬則

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集去年2月22日至今年2月21日之間的網路聲量數據，整理出蔡政府最受矚目的10大政策，當中以行人交通安全負面聲量最高，超過4萬則。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

蔡英文總統任期將滿，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集去年2月22日至今年2月21日之間的網路聲量數據，整理出蔡政府最受矚目的10大政策，當中以行人交通安全負面聲量最高，超過4萬則。

根據TPOC台灣議題研究中心資料，蔡政府10大最受討論的政策，包括身心障礙照顧服務資源布建計畫、住宅燃氣器具節能產品補助措施、青年安心成家購屋優惠貸款 精進方案、氣候變遷 調適行動相關政策、台灣2050淨零排放、平均地權條例、最低工資法、打造永續共好地方創生計畫、落實教育平權 拉近學費差距，以及第一名的行人交通安全政策。

TPOC台灣議題研究中心指出，行政院去年5月提出「行人優先交通安全行動綱領」，調查期間內創造超過8.6萬則聲量，但好感度卻來到0.28，是十大受討論政策中最低，負面聲量超過4萬則。

TPOC台灣議題研究中心說明，排行榜中，多數政策的好感度大於1，只有行人交通安全政策、落實教育平權拉近學費差距、「最低工資法」、「平均地權條例」等項目的負面聲量大於正面聲量，而且多數批評與總統選戰攻防有關，顯示出蔡政府整體施政方針正面聲量大於負面聲量，也因此蔡總統能在任期倒數之時，仍擁有約5成的施政滿意度。