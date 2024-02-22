蓋拉格訪立法院 邀韓國瑜與江啟臣率團訪美

立法院長韓國瑜（左三）、副院長江啟臣（右二），昨天在立院接見美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（右三）一行。記者林澔一／攝影

台灣立法院長韓國瑜 今天接見美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格一行時表示，感謝美國不分黨派對台灣的堅定支持，率團參訪立法院的蓋拉格則邀請韓國瑜及立法院副院長江啟臣 率團訪美。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率領跨黨派重量級議員訪團今天抵台訪問，訪團成員包括該委員會首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、聯邦眾議員 穆理納爾（John Moolenaar）、聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton）及聯邦眾議員強森（Dusty Johnson）等人。

蓋拉格一行今天下午赴立法院拜會韓國瑜，江啟臣在場，國民黨團總召傅崐萁、民進黨立委王定宇、民眾黨團總召黃國昌等人，也代表各黨團陪同接見。

這場會見活動，只開放會前拍照，隨後進行閉門會談。在開放媒體會前拍照時，韓國瑜首先送上「龍耀吉慶」春聯，祝賀蓋拉格一行新年快樂，江啟臣則致贈陸軍兩棲101偵察營的海龍蛙兵50週年紀念帽。

閉門會談結束後，立法院發布新聞稿表示，韓國瑜感謝美國不分黨派對台灣的堅定支持，願台美共同維護台海和平。

韓國瑜指出，台美關係密切友好，感謝美國不分黨派對台灣的堅定支持，展望未來，希望美國政府可以持續支持台灣，不論在外交、國防及兩岸議題上，讓台灣都能獲得更穩定的保障。

蓋拉格強調，本次訪團是由共和及民主兩黨主要議員共同參與，目的是展現美國對台灣的跨黨派支持，因為台美之間的關係並非限於個別政黨，而是基於台美間長期共享的利益與價值。

韓國瑜回應，台美關係不論經歷幾次選舉或政黨輪替，彼此情誼以及對和平、民主價值的認同和堅定支持都不會改變。

韓國瑜指出，由於過去70年來美國對台灣安全的強力支持，使台灣能在亞太地區有穩定安全的發展環境，為此他代表台灣人民要向美國表達最誠摯的謝意，也希望未來台美兩國友誼持續鞏固深化，共同維護台海和平。

會面互動過程中，雙方並就俄烏戰爭等國際情勢、美台關係、台海兩岸議題、台灣如何因處對岸假訊息威脅、能源安全、立法院功能與角色、新國會政黨攻防與協商等議題深入交換意見，雙方發言踴躍、坦誠交流，歷約50分鐘，氣氛熱絡友好。

最後，蓋拉格邀請韓國瑜及江啟臣率團訪美，韓國瑜則熱情邀請蓋拉格下次訪台時，務必接受立法院款宴。