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金廈水域爭議 江啟臣：主權宣示已成政治問題

記者鄭媁／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。本報資料照（記者曾原信／攝影）
立法院副院長江啟臣。本報資料照（記者曾原信／攝影）

金門觀光船遭中國海警強制登檢，兩岸金廈海域爭端升溫。立法院副院長江啟臣今天表示，兩岸關係雖不致兵戎相見，但衝突風險只增不減，政府實應儘速建立對話管道，進行危機管控，不只是要降低衝突風險。

江啟臣指出，回憶起1994至1996年他在金門第一線海龍部隊服役，驅離越界中國漁船就是當時的重要工作之一，當時兩岸雖然緊張，他們仍依法執行驅離、登船盤查、沒收不法漁獲，甚至協助遣返偷渡客，各種越界驅離、登船等都有一定的處理程序和配套，各自依法執勤、相安無事。

江啟臣說，近日海巡追緝中國越界漁船，造成二位陸籍漁民落水身亡的不幸事件，對岸隨即宣布加強海上執法，展開常態化巡查，並在日前對金門遊艇登船臨檢；陸委會則表示未來仍將依法驅離或扣留越界船舶，對岸開始在金廈海域「落實」執法，令人擔憂擦槍走火的危機升高。

江啟臣說，過去由軍方執行驅離沒有發生重大衝突或爭議，之後雙方均改由海巡單位執行，就是為了降低軍事衝突風險，何以演變至今對岸開始否定「禁止、限制水域」存在，同時宣示常態性執法，隨即對我觀光遊艇實施登船臨檢，其中關鍵就是在於主權宣示的「政治」問題，已非法律問題。

江啟臣表示，中國機、艦常態性穿越海峽中線要讓臺海無中線，逕自宣布M503航線，現在又否認我方金門禁限制海域的存在，雖不致兵戎相見，但衝突風險只增不減，兩岸關係看來越趨緊繃。政府實應儘速建立對話管道，進行危機管控，不只是要降低衝突風險，也才能保障國人的民生經濟安全。

江啟臣 觀光 偷渡客

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