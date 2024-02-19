我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西親自回應香港事件：內收肌炎症 無法上場

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

英金融時報訪國民黨 談台海安全與地緣政治發展

記者鄭媁／台北即時報導
中國國民黨立法委員陳永康、葛如鈞、徐巧芯，以及國民黨國際部主任黃介正，今在立法院接受英國金融時報（Financial Times）雜誌訪問。此次來訪成員包括：英國金融時報外國編輯Alec Russell 、大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille) 。（國民黨提供）
中國國民黨立法委員陳永康、葛如鈞、徐巧芯，以及國民黨國際部主任黃介正，今在立法院接受英國金融時報（Financial Times）雜誌訪問。此次來訪成員包括：英國金融時報外國編輯Alec Russell 、大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille) 。（國民黨提供）

中國國民黨立法委員陳永康、葛如鈞、徐巧芯，以及國民黨國際部主任黃介正，今在立法院接受英國金融時報（Financial Times）雜誌訪問。談及國內政治、兩岸交流、美中競爭、區域安全與科技發展，國民黨表示，訪談除表達國防態度外，也向外界展現新科藍委的專業實力。

國民黨立委陳永康在訪談中透過簡報表達「共同作戰圖像」（COP） 對台灣掌握區域政治全局、看清細微的重要效果。陳永康指出，許多人以烏克蘭比喻台灣，但兩者存在先天條件的不同，不能一概而論。此外，台積電產業發展正是地緣政經戰略整合的縮影，顯見科技與政治區域安全密不可分。

另外談及國防預算問題，徐巧芯表示，國民黨當然支持國防預算增加。但萬一有人謀不臧或貪汙情事，台灣人民當然有權利知道真相，立委也有義務調查清楚給人民交代。另外，職業軍人的福利待遇必須改善，才能厚植台灣國防實力。新一屆立法院朝小野大，國民黨有責任向外界傳達渴望和平溝通對話的聲音。

黃介正表示，未來在國民黨中央黨部、立法院以及智庫的共同努力下，會優先在黨內凝聚國防政策的共識，對國家安全有益的政策，會開大門走大路歡迎民進黨一起加入。賴清德政府即將上任，其會採用什麼樣的幕僚、有多少蔡政府時代的官員留任、負責國防安全事務將牽動未來台海局勢的發展，值得關注。

葛如鈞表示，國家安全已不局限於領土的防衛，網路安全也相當重要，台灣又是國際上科技發展最重要的地方之一，不僅在硬體設備上，像區塊鏈或軟體開發的部分，台灣也投注非常多心力，未來應該匯集科技力量與傳統國防專業，保護國家安全。

國民黨 預算 賴清德

上一則

中國海警強登檢後 台海巡署急派100噸級巡防艇伴航

延伸閱讀

海虎艦事件 海軍：非人為過失 立委批對失蹤者家屬不公

海虎艦事件 海軍：非人為過失 立委批對失蹤者家屬不公
拉青年票 綠陷抖音禁用難題 藍委籲啟用年輕世代

拉青年票 綠陷抖音禁用難題 藍委籲啟用年輕世代
立院新人磨刀霍霍／徐巧芯：緊盯潛艦國造、軍購延宕

立院新人磨刀霍霍／徐巧芯：緊盯潛艦國造、軍購延宕
朱立倫辭主席？徐巧芯：此時此刻要穩健國民黨

朱立倫辭主席？徐巧芯：此時此刻要穩健國民黨

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

超人氣

更多 >
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…

「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火
生活／他在家充電 比油費便宜10倍

生活／他在家充電 比油費便宜10倍