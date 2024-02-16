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道館性侵猥褻11女童 最小才7歲 台跆拳道教練重判29年半

記者蔣永佑／新北即時報導
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

新北市一名自行開設道館的呂姓跆拳道教練，涉嫌自2019年起至2022年止，先後性侵、猥褻道館內11名女童，還拍下不雅照片，當中年紀最小的被害人年僅7歲。新北地院認定他犯案超過上百次，依違反兒少性剝削防制條例及刑法與未成年人性交共109罪，重判呂男徒刑29年6月。可上訴。

檢方起訴指出，呂男利用身為教練的機會，將道館變成自己逞慾的犯案地點，自2019年4月起，性侵2名女童及親吻、猥褻9名女童。其中第一位在道館小房間內受害的10歲女童，遭性侵和拍攝不雅照；第二位在小房間或廁所受害的7歲女童，被害時間則最久，長達2年多，期間被猥褻51次並拍攝不雅照。

直到被害女童身心言行有異，引起家長追問報警，呂男獸行才曝光。呂男起初辯稱，自己因道館經營權糾紛遭人誣陷，直到檢警自他查扣的手機、電腦內，透過數位還原，發現數百張被害女童不雅照，他才坦承有拍照，仍狡辯當時有得到被害女童同意。

合議庭認為，呂男以教練身分，利用被害女童對其的信任和敬畏犯案，3年來犯行上百次，拍攝不雅照多達數百張，嚴重影響被害人身心健康及人格發展，且對犯案次數、過程多所爭執，顯見悔意不深，更有將性犯罪合理化傾向，惡性重大而予以重判。

跆拳道

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