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富國島自費720美元 年代旅遊建議台灣團員做1事網炸鍋

記者楊德宜／台北15日電
「年代旅遊－海島第一品牌」臉書粉專昨晚表示，若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求「爭議款處理」。(取材自臉書)
「年代旅遊－海島第一品牌」臉書粉專昨晚表示，若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求「爭議款處理」。(取材自臉書)

近300名台灣旅客春節在越南富國島旅遊遭丟包，對於團員自費720美元才能繼續後續行程一事，「年代旅遊－海島第一品牌」臉書粉專昨晚表示，釐清法律責任之前，旅客若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求「爭議款處理」，此番說法引起網友不滿。

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）與越南當地地接社因款項未結清問題，導致上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。年代旅遊負責人林大鈞昨晚表示，對於受損團員，會在最快時間依政府規定給予賠償。

「年代旅遊－海島第一品牌」臉書粉專表示，針對旅客在富國島，被迫刷卡720美元部分，為保障旅客權益，本公司會盡快釐清相關法律責任。在此之前，若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求「爭議款處理」。

對此，有疑似受害者表示，「之前說好的會處理720的部分，原來是叫我們自己去止付款項，然會變成我們和地接的金錢糾紛是嗎？事發當時信誓旦旦說會馬上處理，要我們相信你會派人出現，結果相信你的在現場等到天荒地老，最後還不是自行搭車去飯店，這說話一變再變，沒有一句能讓人相信，不要一騙再騙了好嗎！」

網友紛紛留言表達不滿，「無須多言，退錢就對了」、「真的負責就是直接退款項給團員，這筆錢後續法律責任歸屬年代和地接自己去吵，拖來拖去只是讓人看破手腳，知道你們公司沒錢了而已」、「看起來就是在推託」、「旅客跟你買行程，錢在你手上，你也還沒付給在地旅行社，你為什麼不能先賠付給消費者」、「做生意不是這樣子的」、「只要你們上班時把欠當地的錢還清，原本無辜旅客多刷的卡自然就可以被退刷⋯根本不用旅客勞心勞力去跟銀行申請爭議款」。

越南 臉書

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