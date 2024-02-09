選後連勝文檢討：造勢音樂我都沒聽過 年輕人能有共鳴？

國民黨副主席連勝文今在臉書上，呼籲國民黨應該在選後做檢討。本報資料照片

總統大選落幕，國民黨 雖未能贏得選舉，但在新國會中搶下國會龍頭，國民黨副主席連勝文 今天表示，無論如何應提出檢討，認為組織心態年輕化是關鍵，並舉例說，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，很難想像比他更年輕的人會有共鳴！

連勝文今在臉書上表示，很高興立委韓國瑜及江啟臣能順利當選立法院正副院長，認為國民黨能夠從2020年國會只有三分之一的慘狀，一躍成為國會最大黨，代表國民黨一定有做對事情。但總統大選失利，甚至得票比立委還低，代表整個競選團隊一定也有非常多的失誤！

他表示，做得不好的地方一定要深入探討原因為何，他在幾周前向國民黨主席朱立倫建議，應在立法院正副院長選舉後，啟動相關檢討的會議，朱立倫也對此有正面回應。

連勝文說，他提出兩點建議，包括讓所有參與檢討的人都以「普通黨員」身分參與，才不需顧忌身份，能大開大闔暢所欲言，以實事求是的態度面對許多問題的癥結。

另外，他也說，有鑑於在選舉過程當中，雙頭甚至多頭馬車的情況非常嚴重，造成許多溝通上的困難，甚至在國民黨總統候選人青年支持度落後，雖盡全力安排大型青年活動時，還要面對競總人士官僚作風，讓人匪夷所思！他認為，檢討的對象不只有國民黨組織本身，也涵蓋所有競選及輔選的單位，才能真正痛定思痛。

至於針對年輕化議題，他表示，年輕化絕對是好事，但年輕不只是年齡，最重要的是心態，並舉柯文哲為例，已是60幾歲的人，且民眾黨立委平均年齡還是國會中最老的，居然還有2成6的人認為他們可以代表年輕人，可見不僅個人的心態、組織整體的心態，才是真正年輕化的關鍵！

他舉例說，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，或是因為年代久遠，已經忘了怎麼唱。他認為，連他這位中年大叔都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比他更年輕的人會有多少共鳴？

連勝文甚至懷疑到底有多少年輕人會主動上網看國民黨造勢？他說，造勢場合不是演唱會，主要還是聽演講內容，但明明站在台上的人至少有一半年紀並不大，多數演講內容也算精彩，為何國民黨的造勢卻總給人老派的感覺呢？是因為我們缺乏創意？缺錢？還是因為大家墨守成規？

連勝文強調，找出問題的根源，避免再犯同樣的錯誤，才能讓國民黨在前有狼、後有虎的情況下，殺出一條生存的血路！