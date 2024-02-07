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57歲華男涉竊美核武機密 參與中國千人計畫被捕

俞大㵢：中國以欺騙竊取方式 欲追趕台灣晶片技術

中央社／即時報導
中美民國駐美代表俞大㵢。（記者張文馨／攝影）
中美民國駐美代表俞大㵢。（記者張文馨／攝影）

駐美代表俞大㵢7日表示，中國試圖利用「欺騙」、「竊取」方式，想要在晶片技術上與台灣匹敵，但儘管投入鉅資，卻仍未能成功。他同時展望更多台灣半導體投資美國的前景。

在接受路透訪問時，俞大㵢對中國晶片製造商即將生產下一代智慧型手機處理器的報導存疑，並駁斥2024年美國總統大選共和黨參選人川普所稱，台灣正搶走美國半導體生意的說法。

俞大㵢談到中國晶片製造商時說：「他們並未真的遵守規則，用了欺騙、抄襲等方式竊取技術。」他補充道，在美國努力遏制中國發展先進技術之際，他對中國晶片製造商最快能在今年產出可行的下一代處理器感到懷疑。

美國表示，中國利用其龐大的市場和對供應鏈的控制，脅迫各國轉移戰略技術，且中國廣泛的網路竊盜行為，讓其成為美國技術競爭力最大的威脅。

台灣也調查許多中國公司涉嫌非法挖角半導體工程師和其他科技人才。

俞大㵢說：「那些斥資數十億美元的（中國）公司，基本上已經陷入困境」。

川普去年對福斯新聞（Fox News）表示，領先全球的晶片生產者台灣，搶走美國晶片生意，因此應該向台灣徵收關稅。

對此，俞大㵢說：「實際上我們是合作夥伴，並非川普說的那樣。台灣公司正在尋找新的方式，在不同國家進行新的策略性重新定位。很高興他們考慮了美國，例如全球最大的晶圓代工廠商台積電在亞利桑那州興建廠房。我認為還有更多投資會過來」。

晶片 俞大㵢 川普

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