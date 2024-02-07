台突禁招攬赴中旅遊團 趙少康：賴清德的起手式令人擔憂

交通部觀光署突然要求旅遊業者停止招攬赴中旅行團，業界譁然。示意圖。（記者黃仲明／攝影）

交通部觀光署7日突然要求旅遊業者停止招攬赴中旅行團，業界譁然。對此，資深媒體人趙少康 在臉書表示，賴清德 的起手式令人擔憂。

趙少康表示，兔年最後一個上班日，民進黨 政府送給旅遊業者的「新年禮包」，是取消3月1日中國旅行團解禁令，年前收到這個噩耗，讓很多業者都說連年夜飯都吃不下，不知道怎麼過年。

觀光署政策急轉彎基於兩項理由，其中之一是中國片面改變M503航線，另外一項是中國還沒有開放中客組團來台旅遊。趙少康表示，問題是，禁止業者組團到中國旅遊，到底懲罰了誰？是對岸業者、政府，還是台灣自己的業者跟旅客權益？

趙少康表示，總統當選人賴清德說停止團客赴中是因為中國沒釋出善意。看來賴清德兩岸政策的起手式就是「以眼還眼 以牙還牙」的報復心態，你對我不好，我加倍奉還。如果這樣，惡意螺旋循環下去，兩岸前景比原先預想的更加堪憂。

趙少康說，有業者統計，疫情前台灣每年到中國旅遊的人數近600萬，其中團客占了6成，民進黨一聲令下，業者就損失上億元，想跟團到中國玩的民眾，權益也受到傷害，這個無良政府，正事不做，只會找人民麻煩。

趙少康表示，疫情結束這麼久了，選前旅行業者醞釀上街頭抗議，要求恢復兩岸旅遊常態化，頂不住壓力，民進黨才宣布3月1日解除登中禁團令，沒想到才剛選完，賴清德也不想想自己只是叨天之幸的弱勢總統，就粗暴的毀信棄諾，果然是台灣最大的詐騙集團。

趙少康表示，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，就算中國不仁，台灣也不可不智，採取報復主義，孰優孰劣，賴清德如果不知，就太愚笨了。