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瓜地馬拉欲探尋中國市場 江啟臣憂台灣成國際孤兒

中央社記者王承中台北7日電
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照

瓜地馬拉考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣的現有關係，立法院副院長江啟臣今天表示，面對中共的步步進逼，政府更應想方設法全力鞏固，否則當邦交國只剩個位數時，恐會成為國際上的「外交孤兒」。

外媒報導，友邦瓜地馬拉正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍維持與台灣關係。外交部今天表示，瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致，政府將在民主自由等價值及友好合作基礎上持續深化合作、鞏固台瓜長期友好邦誼。

立法院副院長江啟臣今天在臉書發文指出，從諾魯正式斷交後，接著吐瓦魯傳出斷交警訊，現在又有瓜地馬拉，邦交國再次拉警報，目前中華民國僅剩12個邦交國，若再惡化恐怕將跌至個位數，執政者不得不慎。

江啟臣表示，總統蔡英文在2016年上任後提出「踏實外交」，但近8年過去斷了10個邦交國，現在瓜地馬拉雖表示會與中華民國繼續在現有層面上合作，但也考慮和中國發展正式經貿關係。

江啟臣說明，瓜地馬拉是現存12個邦交國中，人口數最多、GDP最高，也是中華民國輸出金額最高的國家，不論是過去或現在，都占有相當重要地位，甚至可說是目前最大的邦交國。

江啟臣指出，過去蔡政府側重與「理念相近國家」的實質交往，戮力拓展雙邊交流以建立「民主同盟」，但面對中國的經濟崛起，進而以經濟影響外交，開始挖角真正承認中華民國主權，在國際上能為發聲的邦交國，試圖壓縮中華民國國際空間與聲量。

江啟臣強調，面對中共的步步進逼，政府更應想方設法全力鞏固，否則當邦交國只剩個位數時，恐會成為國際上的「外交孤兒」，甚至進而影響到美、日、澳的印太戰略布局。

邦交 江啟臣 中華民國

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