台邦交危機？中外交部：盼瓜國在一中原則做出正確決斷

中國外交部發言人汪文斌喊話我邦交國瓜地馬拉新政府，順應歷史大勢和時代潮流，盡早做出符合瓜地馬拉根本和長遠利益的正確決斷。（路透）

台灣邦交 國瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透專訪稱，正考慮與中國發展正式貿易關係，另一方面將繼續和台灣維持「現有關係」。對此，中國外交部發言人汪文斌6日在例行記者會上表示，一中原則 是中方與所有國家合作基礎，希望瓜地馬拉新政府順應歷史大勢和時代潮流，盡早做出符合瓜地馬拉國家和人民根本和長遠利益的正確決斷。

汪文斌強調，世界上只有一個中國，中華人 民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括瓜地馬拉在內的所有國家開展合作的根本前提和政治基礎。

汪文斌稱，全世界已有183個國家同中國建立外交關係，充分表明堅持一個中國原則，是國際大勢、人心所向、大勢所趨。

路透報導，馬蒂內茲稱，瓜地馬拉將在他們一直以來的層面上持續與台灣合作。「但總統已經指出，我們不能忽視中國所代表的影響力與力量」。並稱有興趣與中方接觸，試圖在經貿發展關係，具體可能是成立貿易利益辦事處，幫助瓜地馬拉產品找到中國市場。且瓜地馬拉正在公開進行此事，並非針對台灣或美國的突襲。

我外交部對相關議題則回應表示，瓜地馬拉總統阿雷巴洛公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致，政府將在民主自由等價值及友好合作基礎上持續深化合作、鞏固台瓜長期友好邦誼。