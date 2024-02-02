「該走2條路卻不要」他批白跑去做夢：自我感覺良好

民眾黨主席柯文哲。記者林俊良／攝影

立法院正副院長1日選舉，傳出綠白「電話」羅生門爭議。資深媒體人黃暐瀚表示，院長都選完了，誰喬誰？誰主動？還沒吵完。有柯粉問他民眾黨到底應該怎麼做，「很簡單，兩條路，不挺藍綠，或一副兩召」。

針對「不挺藍綠」，黃暐瀚表示，小草也有權益、小黨也有尊嚴，那就藍綠都不投，院長黃珊珊、副院長張啟楷，大方對社會公布，然後8票穩投，1輪投完、2輪廢票，4輪投完，證明藍綠之外的第三條路。

他說，二輪不進場，就在黨團待命，集體跑去吃飯，讓其他委員議場空等，過程都在網路直播，對民眾黨毫無益處。

至於「一副兩召」，黃暐瀚表示，面試完韓游，黨內假投票 ，「8票＋柯」決定院長挺誰。然後換回一個副院長與兩個總召，槓桿效應玩破天際。

黃暐瀚說，豈料以上兩種走法，民眾黨全都不要，反而跑去做「黃珊珊當院長」的幻夢。「稍有政治常識的人都知道，藍綠怎麼可能放棄院長？換副院長？怎麼可能？」

他表示，8席就是8席，這就是台灣民意的展現，就算換成總統選票，柯文哲 也是第三，「一路自我感覺良好，相信民眾黨可以選上院長？到底是誰的錯覺？」

黃暐瀚表示，其實不管藍綠，都願意拿副院長跟民眾黨換。而副院長真的沒有那麼小，裴洛西 進立院的「歷史畫面」，因為前院長游錫堃出訪確診，就是由前副院長蔡其昌代表接待。所以他說，「不挺藍綠」或「一副兩召」，才是民眾黨該走的路。