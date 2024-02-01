紅髮艾德本周末高雄開唱 機場超寵粉畫面曝光
英國暢銷歌手紅髮艾德再度訪台，並將於本周六在高雄世運主場館震撼開唱。他前一天才剛結束在日本東京巨蛋的演唱會，昨日特別提前搭乘包機從日本直飛高雄小港機場並於下午5時41分低調抵台，現場已有不少粉絲守候，親和力十足的紅髮艾德也來者不拒，與歌迷粉絲自拍聊天打招呼，超親民寵粉。
紅髮艾德這次首度到高雄超過5萬人的超大型場地開唱，近百位演唱會團隊工作人員昨也同步抵台，演唱會器材設備更從日本包機兩台747、744貨機直送高雄，場面超盛大。
紅髮艾德的演唱會還邀來特別嘉賓「英倫情人」卡倫史考特暖場開唱，這是卡倫史考特出道6年後首度訪台，先前消息一釋出即在網路造成一波轟動迴響！卡倫史考特也與紅髮艾德同天一起抵達高雄小港機場，不少粉絲朋友直呼「興奮又期待」。
「紅髮艾德世界巡迴演唱會-高雄站」將於當地時間明天下午4時開放觀眾入場，晚上7時先由暖場嘉賓卡倫史考特演出，8時紅髮艾德正式登台開唱。辦單位也呼籲民眾千萬不要開車前往，並提前完成超商取票，儘早接受安檢入場以免延誤進場時間。
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