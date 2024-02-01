紅髮艾德本周末高雄開唱 機場超寵粉畫面曝光

紅髮艾德(前右)抵達小港機場，與接機粉絲熱情合影。圖／讀者提供

英國暢銷歌手紅髮艾德再度訪台，並將於本周六在高雄世運主場館震撼開唱。他前一天才剛結束在日本 東京巨蛋的演唱會，昨日特別提前搭乘包機從日本直飛高雄小港機場並於下午5時41分低調抵台，現場已有不少粉絲守候，親和力十足的紅髮艾德也來者不拒，與歌迷粉絲自拍聊天打招呼，超親民寵粉。

紅髮艾德這次首度到高雄超過5萬人的超大型場地開唱，近百位演唱會團隊工作人員昨也同步抵台，演唱會器材設備更從日本包機兩台747、744貨機直送高雄，場面超盛大。

紅髮艾德的演唱會還邀來特別嘉賓「英倫情人」卡倫史考特暖場開唱，這是卡倫史考特出道6年後首度訪台，先前消息一釋出即在網路造成一波轟動迴響！卡倫史考特也與紅髮艾德同天一起抵達高雄小港機場，不少粉絲朋友直呼「興奮又期待」。