大陸老公首次到台過年 台女做PPT演練 網見1重點笑歪

台灣女網友首次帶大陸老公到台灣過年，她特別將注意事項做成PPT並與老公事先演練，此舉引發網友熱議。（Pexels）

農曆新年即將到來，不少跨國婚姻的小倆口帶著另一半回家，不免會擔心因各地文化不同而造成誤會的情況，因此一名台灣女網友由於首次要帶大陸老公回台過年，她特別將注意事項做成PPT，並在出發前先與老公演練一番，兩人可愛互動也引發網友熱議。

台灣女網友「來自台北的宛宛」在小紅書 上有22萬粉絲追蹤，近日她在平台上分享，由於今年是大陸老公首次到台灣過年，因此她整理出幾個到台灣過年的注意事項並事先演練，以免鬧笑話、產生誤會。首先，宛宛整理出幾個閩南語及諧音的龍年吉祥話，像是「龍喜為著你（台語：都是為了你）」、「龍華富貴（諧音：榮華富貴）」，還有「好運龍吼力」、「錢錢龍總來」等等。

再來，宛宛分享了「發紅包的秘訣」，她表示包給父母的紅包金額大約落在新台幣6000至16800元（約為美元192至537元）之間；祖父母則是大約新台幣3600到6600元（約為美元115至211）不等。宛宛也不忘坑老公，提到給老婆的紅包金額不能少，也可以送精品包，不過馬上就被老公識破。

宛宛接著分享台灣傳統年貨，有象徵著長壽的「麻粩」，也有早生貴子寓意的「生仁」。最後宛宛也提醒，過年打牌時要注意，台灣打牌的術語和大陸略有不同，她舉例， 2張數字一樣的牌，在大陸通常被稱為「對尖（一對牌）」，但在台灣稱為「胚（取自英文Pair諧音）」。

而影片發布後，不少台灣網友幽默回應，「台灣的男人從小就被教育給老婆買包」、「買包呀！肯定要的，習俗就是這樣，記得買」、「而且單數不吉利，要送雙數」，也有網友表示台灣年貨麻粩很好吃，「麻粩真的很好吃」、「好吃，每年都會買麻粩」。