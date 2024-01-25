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王志安爭議 矢板明夫：觸犯社會底線 在日本絕對是大事

記者楊德宜／台北即時報導
大陸央視前記者王志安（中）日前上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議。圖／取自臉書「STR Network - 薩泰爾娛樂」
大陸央視前記者王志安（中）日前上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議。圖／取自臉書「STR Network - 薩泰爾娛樂」

中國央視前記者王志安日前在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」的發言，引起熱議。日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，任何人都有資格評論台灣的選舉。但是，王志安的言論已經超出了政治評論的範圍。

矢板明夫表示，透過模仿諷刺身障人士的動作、語言來搞笑，屬於對弱勢群體的攻擊，在任何民主國家都是不被允許的。如果有類似的言論或動作在日本的電視上出現，絕對是一樁大事。有很大機率該節目會被永久停掉，甚至電視台的主管都有可能被迫辭職。

矢板明夫表示，他20多年前剛當記者時，接受的新人教育就是「可以批評，但絕不能歧視」。

批評和歧視不同。矢板明夫表示，我們可以批評或諷刺某位知名人士的言行不一、不作為、無能、說謊。因為這些指控都和這個人的主觀行為有關，是他自己要負責的。但是，我們不能對一個人的種族、膚色、出身地、疾病、或某些身體特徵進行冷嘲熱諷。因為這些都是他無法改變的。就屬於歧視。

而且，他說，批評的對象一定要是有權有勢的大人物。沒有必要針對芸芸眾生，特別是弱勢群體。

矢板明夫表示，然而，在共產黨領導下的中國，缺乏的正是這些人文關懷。王志安出身的中央電視台，有一個最著名的節目叫「春節聯歡晚會」。過去經常有一些藝人，表演時模仿身障人士的特點來搞笑，在中國非常受歡迎。但是，到歐美演出時，卻收到了很多差評。

矢板明夫表示，王志安雖然已經在日本生活了，「但是他的意識、還有很多央視的價值觀，依然存在」。比如說王志安至今仍認為是因為批評了台灣的執政黨，才受到了打壓，節目的製作人才被迫出來道歉。這就說明，王志安對台灣的社會也不了解。

「完全是因為他的言論，觸犯了台灣社會的底線，引起了眾怒」。矢板明夫表示，民進黨並不是共產黨，節目的製作人才不會在乎得罪民進黨呢！打開台灣的電視，罵民進黨的節目比比皆是。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

歧視 民進黨 共產黨

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