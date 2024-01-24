我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普現警訊、倫敦鋼琴家事件看華人民主素質

發現家中水管凍住？馬上做這件事

王志安上節目確認違規 台移民署：廢證並管制入境

中央社台北24日電

中國媒體人王志安日前在脫口秀「賀瓏夜夜秀」爆出訕笑身障人士爭議，外界質疑他以「第三地陸籍人士」身分來台觀光卻上節目恐違規。移民署今天說，經查屬實，依法廢證並管制入境。據知王近日已出境。

前央視記者、目前移居日本經營自媒體的王志安日前來台觀選，在參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」時，提及台灣造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」，言詞引起反彈；節目製作人坦承製作疏失致歉。

據了解，王志安近日已出境。

外界質疑王志安以「第三地陸籍人士」方式申請來台觀光，實際卻從事採訪報導和參加節目錄影，可能違反相關規定。

對此，內政部移民署今天透過新聞稿表示，王志安是以旅居海外中國大陸人士身分，向移民署申請觀光事由的1年多次入出境證，並持證來台。依規定，中國大陸人士來台，須依來台目的申請相符的事由，來台不得從事與許可目的不符的活動。

移民署說，王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，違反相關規定，已依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。

移民署表示，中國大陸人士經許可來台觀光者，應從事與許可目的相符的活動，以共同維護兩岸健康有序交流。

觀光 移民 內政部

上一則

遭賀瓏夜夜秀來賓諷淪造勢工具 藍綠聲援罕病律師陳俊翰

延伸閱讀

遭賀瓏夜夜秀來賓諷淪造勢工具 藍綠聲援罕病律師陳俊翰

遭賀瓏夜夜秀來賓諷淪造勢工具 藍綠聲援罕病律師陳俊翰
前央視記者觀光名義赴台卻上節目 陸委會證實將開罰

前央視記者觀光名義赴台卻上節目 陸委會證實將開罰
台脫口秀「賀瓏夜夜秀」遭炎上抵制 薩泰爾發聲道歉了

台脫口秀「賀瓏夜夜秀」遭炎上抵制 薩泰爾發聲道歉了
中國前記者上「賀瓏夜夜秀」諷民進黨 製作人道歉了

中國前記者上「賀瓏夜夜秀」諷民進黨 製作人道歉了

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
成功大學教授王涵青下月將接任國家圖書館長。(本報資料照片)

養蝦科學家接掌國家圖書館 學者：打了圖資界一記耳光

2024-01-17 01:26

超人氣

更多 >
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%
矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息
刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視