學者：川普可能上台 台積電美國建廠延遲未必壞事

川普在新罕州初選勝出後，預計將可延續領先到3月共和黨正式提名。(美聯社)

2024年美國總統大選 牽動全球政經，讓世界局勢充滿不確定性，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，不能忽略美國前總統川普 勝出的可能性，應預作準備；以台積電 而言，美國建廠進度延遲也非壞事，可以停看聽。

川普有意角逐2024年美國總統大選，儘管其任內爭議頻傳，外媒分析，川普（Donald Trump）仍有機會在今年11月大選時撂倒尋求連任的民主黨籍對手、現任總統拜登（Joe Biden）。

李鎮宇24日出席中經院「2024年經濟展望論壇－國際美中競逐，台灣新人新政」並進行專題演講，他表示，川普當選美國總統大選，恐怕會是今年最大的灰犀牛，代表可以預期且波及範圍很大的風險。

李鎮宇強調，川普順利於愛阿華州初選勝出，民調顯示川普有望重返白宮，台灣必須很嚴肅思考，如果川普當選美國總統要怎麼辦，「川普上台將顛覆國際局勢，是福是禍均須預做準備」。

以台灣的護國神山台積電前往美國設廠為例，李鎮宇指出，川普的產業政策思維與拜登南轅北轍，對台積電而言，川普上台後，可能限縮晶片法案補助或是排擠外國廠商，使美國設廠變得更不具經濟效益。

李鎮宇認為，台積電雖然持續受工程問題困擾，導致建廠延遲，但現在看來並非壞事，若屆時補貼不如預期，仍有空間調整美國設廠規畫。

在此角度來看，李鎮宇直言，這或許是台積電的「Trump Hedge（川普避險策略）」，建廠進度延遲未必是壞事。

李鎮宇進一步指出，為了因應川普可能當選的機會，台灣政府應該重新盤點對美政策，變數較少、不易被推翻的部分要盡快通過，如軍售轉移、雙重課稅法案；至於將來可能有被川普推翻的工作，如台美21世紀貿易倡議就存在風險，可能就得停看聽。