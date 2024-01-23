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台立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）、國民黨準不分區立委韓國瑜（右）。先前韓國瑜曾在臉書貼出他與柯文哲會面的照片。（取材自韓國瑜臉書)
民眾黨主席柯文哲（左）、國民黨準不分區立委韓國瑜（右）。先前韓國瑜曾在臉書貼出他與柯文哲會面的照片。（取材自韓國瑜臉書)

立法院龍頭之戰2月1日投票，國民黨確定推韓國瑜搭江啟臣「韓江配」，民進黨推游錫堃搭檔蔡其昌「游昌配」。儘管前立委郭正亮昨表示，目前民眾黨內部傳出「院長投游錫堃，副院長投江啟臣」的聲音，不過有知情人士透露，目前民眾黨柯文哲最新動向是立院龍頭將支持韓國瑜。

韓國瑜24日一早也在臉書貼文說，這些日子，聽到許多對於國會改革的建言，都非常有道理，諸如建立國會聽證、主張國會調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用，有的人也提到正副院長選舉記名投票等。韓也提及有些主張法案，前幾屆立法院就曾提出可惜未被重視，他樂於支持，共同合作修法，再造完善的國會，落實公平正義。

據了解，民眾黨主席柯文哲前天有與準新科立委聚會，會中討論立院龍頭之戰，柯文哲要各準立委提出各自方案，提出方案後26號再來集體討論，並認為這是很容易解決的事，最後30分鐘最後確定共識，不過昨天最新進度，據民眾黨內知情人士透露，柯文哲最新動向會支持韓國瑜，韓國瑜今天一早則在臉書貼文，似乎也是呼應民眾黨的國會四點改革。

韓國瑜 柯文哲 投票

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