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侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

記者魯永明／嘉義即時報導
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜總統選舉敗選，侯去年4月以傑出校友返鄉，參加母校嘉義高中99周年校慶，選總統嘉中校史第一人，惜功虧一簣，侯敬重導師84歲賴正雄退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因，其中尋求馬英九之助失分。馬選前「相信習近平」發言，讓侯流失選票。

賴正雄台大外文系畢業後，回母校任教25年，1989年退休，在校擔任高三英文課及導師，與大部分學生畢業後保持互動關係，與侯友宜也有書信往來，侯友宜參選，賴正雄隔海提選戰10項建議。

賴正雄探討侯友宜敗選因素：侯的條件與黨政關係：他是土生土長台灣人，與國民黨高層關係不深，人生職業從基層員警幹起，後雖有趙少康加入，仍有些外省族群瞧不起台灣人觀念根深蒂固。反觀其他兩組候選人，清一色台灣人，尚無此情結。藍白合破裂：國民黨對白色力量崛起未正視，一廂情願，未深入了解柯Ｐ動機「求利而不講義」。他一再重申偏向深綠，但國民黨仍執迷不悟，偏偏夢想藍白合。

國民黨整合不澈底，有些仍是郭粉，後勉強歸隊但貌合神離。反觀民進黨，三分天下，基本盤33%，加上藍白分裂，有人從白轉綠可以突破到40%以上，最後獲勝。這一點頗像2000年陳水扁利用國民黨分裂而得利一樣。藍的死忠支持者或許到達飽和，郭粉觀望不前，年輕票拓展無力，趙少康缺乏柯Ｐ說服力與煽動力！

國民黨高層自始即有互相爭功、爭名、爭利之情事，且互不妥協。相對地，民進黨的凝聚力較強，一致對外。台灣人民危機意識逐漸升高，中國又頻頻在兩岸貿易協定設限，致使本土商人更反感，支持綠色，這是傳統台灣人的個性。國民黨北部固票失敗，未能濟助南部不足。而南部又提升不多。金小刀雖有才華，但掣肘阻力不小。

全島「獨立意識」逐漸增加，不論民進黨雖有「賴皮寮」、「小三」、獨斷獨行等的負面傳聞，但支持率不降。侯尋求馬英九之助是失分。因為馬沈溺當年「馬習會」光榮歷史時刻。而馬選前之言「相信習近平」，這句話使支持侯友宜選民，尤其南部地區徹底醒悟，包含故鄉嘉義選民及新北市民，心驚膽顫，深恐國民黨選贏被「統」！馬這句話讓侯少得了幾十萬票！最後雖然競選總部決定，不邀請馬出席選前前夕造勢，但為時已晚！

國民黨 侯友宜 民進黨

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