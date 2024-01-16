角逐國民黨主席？ 趙少康：目前沒打算

趙少康。（香港中通社）

國民黨 內出現要求黨主席朱立倫為總統敗選下台聲音，戰鬥藍發起人趙少康 今天表示，朱立倫任期還沒到，自行決定該怎樣就怎樣。若朱立倫任期結束，是否參選黨主席，趙少康說，目前沒打算。

對於立法院正副院長選舉，趙少康認為，國民黨不妨對民眾黨好一點，「國民黨如果當立法院長，副院長就給民眾黨」，召委多給民眾黨幾個。

2024總統大選國民黨落敗，國民黨中評委張亞中喊話黨主席朱立倫應下台，國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，黨員之間不要內耗，而是要積極提出興革意見，成為國民黨持續改革的後盾。

趙少康今天被問到如何看待黨內有聲音要求朱立倫下台時說，選後有不同聲音很正常，相信民進黨 也有不同聲音，沉澱一陣子，朱立倫自己決定，任期也還沒到，朱立倫自己決定該怎麼樣就怎麼樣，這都尊重。

趙少康表示，朱立倫還有2年任期，如果要繼續做，國民黨要提出選後檢討，為什麼選敗、國民黨未來如何再造、組織要不要扁平化，中常會、中央委員的性質是否要檢討，以及政黨的理想性如何吸引年輕人。也要讓民眾知道國民黨要把台灣帶到哪，如果不深刻思考，無法吸引年輕人，下次選舉挑戰會更大。

若朱立倫任期結束後，是否有意願角逐黨主席。趙少康說，目前沒這個打算，沒考慮這點。

民眾黨8位不分區立委當選人昨天提出新國會改革訴求，趙少康說，民眾黨發表聲明，國民黨中央要立刻回應，今天回應了，但慢了點，可能是黨中央要作周延深刻思考。

趙少康說，民眾黨是獨立政黨，有自己的自主性，小黨總是希望左右逢源，爭取最大利益，就像台灣也應該在中、美之間左右逢源爭取最大利益。

趙少康表示，在野聯合是民主常態，立法院藍白合作力量大，不合作就會失敗，就沒有意義了，而要合作就不要酸言酸語，國民黨是大黨，多讓一點有什麼關係。

他認為，國家大政運作不能賭氣，國民黨不妨對民眾黨好一點，「國民黨如果當立法院長，副院長就給民眾黨」，立法院各委員會召委多給民眾黨幾個有什麼了不起，大黨不要讓小黨抱怨，斤斤計較怎麼合作，在野要能在立法院主導才最重要。