辦「科目三」舞蹈賽引爭議 台北寧夏夜市：文化交流

圖為寧夏夜市。(記者曾原信／攝影)

中國舞蹈「科目三 」從抖音 紅遍社群平台，北市寧夏夜市以此為主題舉辦舞蹈比賽，引發網友論戰。寧夏夜市表示，活動目的是吸引民眾消費，且文化交流有助降低敵意。

台北市寧夏夜市觀光 協會昨天深夜在臉書發文，宣布將在25日晚間舉辦「科目三舞蹈競賽」，由學生及協會組成評審團，以人數、造型、吸睛度等評選出前3名，冠軍獎品為巨大悠遊卡及新台幣5000元悠遊付儲值金；亞軍、季軍也分別有3000元及2000元儲值金，另有200元參加獎。

貼文迅速引發熱議，許多網友紛紛標記朋友參加，20組參賽及備取名額今天下午1時就額滿；但有網友質疑，「科目三」是抖音爆紅舞蹈，「什麼舞不跳，跳這個」、「舞統台灣」，更有2800多人對貼文按「怒」。

寧夏夜市觀光協會透過媒體群組表示，對於網友正反意見皆虛心接受，未來將考慮舉辦宣傳台灣在地廟口文化的推廣活動，例如藝人王彩樺的「保庇」舞蹈比賽。

協會指出，文化之間會交流，且交流有助於降低雙方敵意及風險，呼籲民眾對台灣文化更有信心，並提醒愛跳「科目三」的民眾，運動前一定要先熱身，量力而為、安全第一。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國接受電訪表示，音樂不分國界，夜市過去就曾舉辦過以韓國或台灣藝人音樂為主的活動，近期因中國「科目三」掀起風潮，才希望藉此吸引民眾目光，且活動也受到熱烈歡迎。

林定國說，有網友稱「科目三」是「舞統台灣」，他則認為寧夏夜市是台灣的「軟食力」，用美食征服各國消費者的胃。