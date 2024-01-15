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美特使團與侯友宜見面 最關心這件事

記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜15日接見美國跨黨派特使團。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜15日接見美國跨黨派特使團。圖／新北市政府提供

美國跨黨派特使團今天會見新北市長侯友宜，據了解，美方這次前來拜會侯友宜，最關心侯在這次大選過後的心情，也向侯表達勝敗乃兵家常事，更對侯在選後隔天立刻上工相當佩服。侯除了感謝美方關心，也強調自己會繼續堅持過去提出的理念，繼續把新北市政做到最好。

據透露，侯友宜這次角逐大位失利，但美方對過去與新北互動留下深刻印象，希望未來能在城市交流部分，繼續深化與新北市的關係與城市間的合作，也許因少了選舉因素，雙方反倒對於政治性議題少有著墨。

侯友宜也不忘在對談過程中，行銷新北，雙方對新北市如九份、平溪等國際級景點有許多交流，氣氛相當歡樂。

侯也在會中表示，謝謝美國對2024大選的關心，及羅森柏格主席和AIT過去數個月與在野陣營保持順暢溝通。

侯友宜說，去年9月訪美時，在羅森柏格主席協助下非常順利，停留華府短短兩天，見了16位跨黨派參眾議員，與美國各界有良好的溝通，接下來他最重要的任務就是繼續推動市政、建設新北。

今日美方跨黨派特使團有美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）；與會者還有立委江啟臣、曾銘宗、AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東及新北市祕書處長饒慶鈺。

侯友宜 AIT 孫曉雅

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