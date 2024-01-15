會見美國資深代表團 賴清德：持續捍衛台海和平穩定

賴清德（中）昨晚選後首個公開行程參加全美台灣同鄉會舉辦的「海外台僑團圓餐會」，數千人報名參與；賴清德說，海外台僑是他的秘密武器，大家返台投票是他最後能當選的原因。(記者邱德祥／攝影)

民進黨 總統當選人賴清德 表示，台灣未來在他和蕭美琴領導之下，會在蔡英文總統基礎之上，持續捍衛台海和平穩定，希望美國繼續支持台灣。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J.Hadley）及前副國務卿 史坦柏格（James B.Steinberg），上午在民進黨中央黨部與民進黨正副總統當選人賴清德及蕭美琴會面。

賴清德表示，台灣兩天前完成正副總統及立委選舉，台灣人民用手中神聖的選票，向國際社會展現對民主自由的堅定信念，民主與自由是台灣人民最寶貴的資產，是台灣的護國神山，也是台美兩國共享的核心價值，以及台美夥伴關係長期穩固的基礎。

賴清德說，美國在我國大選後立即發表祝賀聲明，派遣重量級跨黨派代表來台，向他和蕭美琴表達祝賀，充分展現美國對台灣民主的強勁支持，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係，對台灣意義重大。過去八年，面對變化劇烈的世界情勢，台灣堅定守護民主，捍衛和平，以穩健務實的方式，與美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會廣泛支持與信任，儘管大陸持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，但台灣仍能夠沉穩因應，與包括美國在內的理念相近夥伴合作，努力維持台海和平現狀。

賴清德指出，如蔡總統一再強調，現在的台灣是世界的台灣，台灣未來在他和蕭美琴領導之下，會在蔡總統基礎之上，持續捍衛台海和平穩定，希望美國繼續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮，雖然距離總統就職仍有一段時間，他身為執政團隊的一員，仍會全力推動國政，他和蔡總統會無縫接軌，為新政府奠定更穩固的執政基礎。

賴清德說，台美簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，象徵台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，一定會繼續推動台灣貿易與世界接軌，期待台美之間雙重課稅問題，可以早日解決，這不僅有利台商多元跨海外布局，也有助美國強化經濟韌性，為兩國人民創造更多經貿利基。