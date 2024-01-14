施明德辭世／坐政治黑牢25年 被譽為「台灣曼德拉」

美麗島事件大審時的施明德，右方為陳菊。（本報資料照片）

前民進黨 主席施明德 辭世，他是台灣從黨外運動到民主化歷程中，最具指標性人物，無畏威權統治下與之對抗，一生兩度以叛亂罪被判處無期徒刑，坐牢時間超過1/4個世紀，被譽為「台灣曼德拉」。

施明德1941年出生於高雄鹽埕，1947年二二八事件中，父親被逮捕，釋放後一病不起，幼年的他，曾目睹有理想的年輕學生對抗國民黨軍隊而喪命。他18歲報考軍校，打算以武裝兵變推翻蔣家政權，1962年於金門擔任砲兵軍官時，遭指涉捲入台灣獨立聯盟案（即亞細亞同盟案）被捕入獄，以首謀判亂罪判處無期徒刑。

在獄中，施明德不僅遭到刑求，滿口牙齒被打落，期間與他結縭的妻子要求離異。直到1975年，蔣介石去世，繼任總統的嚴家淦下令全台實施減刑，1977年終獲釋放。

適逢當時黨外運動從辦雜誌，轉而嘗試以選舉拓展影響力，1978年中央民意代表增額選舉成為黨外運動的絕佳機會，施明德出獄後投入黨外運動，出任「台灣黨外人士助選團」總幹事，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、改選萬年國會和司法獨立。

不過，遇上中華民國 政府與美國政府斷交，政府宣布中止選舉，民情激憤，隔年釀發成後來影響民主運動發展重要關鍵的美麗島事件。

1979年12月10日世界人權日當天，黨外人士在高雄舉行紀念大會，遭到軍警強力鎮壓，發生警民衝突，也就是日後影響台灣民主化的美麗島事件。事件爆發後，政府大規模全台抓人，施明德身為活動總指揮，成為頭號的通緝犯，他戲劇性逃亡期間，一度找當時擔任牙醫師的前台中市長張溫鷹手術易容，最後仍再度被捕，第二次被判無期徒刑。

1980年美麗島軍法大審於台北景美軍法看守所，也就是現在台灣人權景美園區，第一法庭舉行。施明德在法庭上，從容應對，面露微笑，手插褲袋的瀟灑模樣，至今仍是經典畫面。他除了在法庭上表示，黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會是台灣民主化的四大害，還提到台灣應該獨立，而且事實上已經獨立30多年了，現在的名字叫中華民國。

1983及1984年，施明德在獄中分別因陳文成命案及江南案，在獄中絕食。尤其是江南案發生，他無限期絕食抗議，並主張解除戒嚴、停止恐怖暗殺政策、實施民主、釋放其他美麗島事件政治犯。

當時政府將施明德送至台北三軍總醫院強迫灌食，在長達4年7個月的絕食期間，被強行實施鼻胃管插管灌食達3040次。

1987年7月15日，台灣正式解除自1949年實施38年解嚴令（世界第二長時間的戒嚴令），時任總統蔣經國原擬對施明德減刑，遭到施明德以自己無罪為由拒絕。

直到1990年李登輝就任中華民國第8任總統後，宣布美麗島事件判決無效，施明德以無罪之身步出牢房。原先，李登輝宣布對美麗島事件政治犯頒布特赦令，施明德在獄中撕毀特赦令，堅持無條件釋放。