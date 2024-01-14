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美前國安顧問、前副國務卿抵台 未在機場發表談話

台大選落幕收各國賀電 中國這單位最忙 新聞稿發不停

台外交部：美資深代表團14日訪台 15日晉見蔡總統

中央社台北14日電
美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）（前）14日晚間抵達桃園國際機場。中央社
美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）（前）14日晚間抵達桃園國際機場。中央社

台灣外交部今天說，美國循例在台灣大選後指派資深代表團訪台，此次由前美國安顧問哈德利、前副國務卿史坦伯格組團，AIT主席羅森伯格陪同，今天晚間抵台。根據總統府行程，總統蔡英文15日上午接見訪團，就各項議題及展望交換意見。

外交部晚間發布新聞稿表示，美國循例在台灣大選後指派資深代表團訪台，傳達對民主台灣堅定支持與祝賀。這次美方由美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）陪同，於今天至16日訪台。外交部對美方代表團來訪，表達誠摯歡迎。

外交部指出，代表團在台期間將晉見總統蔡英文、拜會台灣政府高層及各界政治領袖，除祝賀順利完成民主選舉，並就台美各項重要議題及未來展望，深入交換意見。

外交部說明，美國一向是台灣民主發展進程的重要夥伴，近來更多次在各式國際場域，以公開聲明及具體行動，展現對台灣民主成就的支持與肯定。

外交部指出，美方在台灣大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀，並指派跨黨派資深代表團來訪，不僅彰顯美方對台灣不分黨派且跨政府的一致支持，更說明台灣政府與民眾珍視且堅定捍衛的民主價值，正是台灣持續走向國際、迎向世界的關鍵能量。

外交部強調，未來台灣將在既有良好合作基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值與區域和平、穩定與繁榮。

美國在台協會（AIT）下午也發布新聞稿指出，代表團明天將與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。

國務卿 AIT 蔡英文

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