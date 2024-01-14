美前國安顧問、前副國務卿抵台 未在機場發表談話

前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）（藍領帶者）14日在美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）（右2）、處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（右）陪同下搭機抵台，並未發表談話。中央社

台灣總統大選落幕，美國循先例在選後邀請前資深官員以私人身分訪台，前副國務卿 史坦伯格以及前國家安全顧問哈德利、AIT 主席羅森伯格今晚陸續抵台，但未在桃機發表談話。

第16任總統副總統大選昨天落幕，民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴贏得選戰，美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿表示，美國政府將遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。

美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）在美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）的陪同下，今天搭乘聯合航空班機在晚間8時29分抵達桃園國際機場，2人並未發表談話，隨後在美國在台協會（AIT）處長孫曉雅的陪同下，由外交人員協助經環宇商務中心通關後離去。

至於前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）則是在下午5時55分，已先行搭乘長榮航空BR226班機從新加坡來台。

美國在台協會在新聞稿中說明，代表團明天將與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。