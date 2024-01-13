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因應台灣選舉結果 中國國台辦挑燈夜戰

眾院議長強生 推文賀賴清德當選台灣總統

分析賴勝選 矢板明夫：論述合潮流、論戰溫和、形象清廉

編譯高詣軒／即時報導
民進黨總統候選人賴清德13日在大選勝出。(美聯社)
民進黨總統候選人賴清德13日在大選勝出。(美聯社)

民進黨候選人賴清德、蕭美琴13日在大選勝出。據媒體引述，日本產經新聞台北支局長矢板明夫說，賴蕭勝選有3大原因，首先是其論述符合時代潮流，和對手相比清晰而一貫；其次，賴團隊採行溫和論戰，吸納中間選民；最後，賴蕭沒有為了勝利不擇手段，保持該黨清廉形象。

矢板在臉書發文提到，賴蕭團隊論述符合潮流，即在文明和野蠻、民主和獨裁、自由和壓迫的對抗當中選擇站穩文明、民主和自由，相信自由民主而非相信中國大陸領導人習近平。此外，矢板認為賴陣營的論述清晰一貫，不若其他候選人立場曾在服貿、核四等議題反覆

矢板並指出，賴團隊採用溫和論戰博取支持，例如競選宣傳片「在路上」帶來溫馨印象；矢板說，激烈批判、攻擊對手只能鞏固原有支持者，而平和的論述自身立場和主張能讓更多選民放心，有助爭取部分中間選民支持。

矢板也稱，賴團隊沒有為了勝選不擇手段，「不和地方勢力合作，不讓黑道、紅統借殼上市」，並切割有金錢或桃色醜聞的候選人，力保清廉形象；雖然一直被批貪汙、特權，但這次綠營參選人未見有具體貪汙問題者，對手只能用高端疫苗問題炒冷飯，「在同溫層裡自嗨」。

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高端疫苗 賴清德 習近平

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