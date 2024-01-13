侯康雖輸 國民黨仍贏國會 蔣萬安：未來仍充滿希望
2024侯康配敗選，台北市長蔣萬安今晚到板橋擁抱侯康致意。蔣萬安晚間也在臉書貼文，表示今天是讓人刻骨銘心的夜晚，正逢故總統蔣經國逝世紀念日，他以蔣故總統改革的堅定意志及「今天不做，明天就會後悔」名言跟大家說，這次國會國民黨拿回立院最大黨，代表民眾對國民黨路線肯定、賦予監督制衡角色，未來仍充滿希望。
「難過只該留在今晚，明早我們都該繼續全力以赴！」蔣萬安也承諾，「我會盡我的職責，在台北市長的崗位上，繼續為市民努力，為台灣努力，為中華民國努力！」
2024大選國民黨敗選，這次全台跑透透輔選的蔣萬安，晚間也在臉書有感而發說到，「今晚有超過400萬人，與我有著同樣的失落，這分失落是因為對中華民國的在乎、對台灣未來的期待、對自由民主的熱愛」。國民黨尊重民主程序、接受選舉結果，他還是要恭喜正副總統當選人賴清德與蕭美琴，未來的四年引領中華民國努力進前。
不過對於民進黨在這次大選中勝出，蔣也向賴清德喊話，表示仍有近六成選民，並沒有將他們的信任化作選票，投給民進黨籍候選人，這是台灣人民對國際社會發出的聲音。民眾對於過去的八年並不滿意，希望賴與未來的執政團隊，應該多聽多數民眾的聲音，真心希望中華民國的未來能夠更好。
蔣萬安也在臉書恭喜所有立委當選人，贏得了未來四年為民喉舌、監督施政、爭取建設的機會。蔣說，身為台北市長，他相信所有縣市長都跟他一樣，期待能與準立委們密切合作、為人民創造更好的生活。身為國民，他尤其想對理念一致的新任立委們請託，一定要忠於職守、嚴格問政，有效監督才能讓執政團隊不敢輕忽，停止鴨霸、濫權。只有透過國會的強力監督，才能制衡行政權，確保國家在正軌運轉。
蔣萬安也提到，他身為縣市首長，也會更爭氣，做出成績、將有感施政擴大為跨縣市的協同治理，惠及更多台灣人民。
對於這次全台拚輔選，蔣萬安說，他也感謝所有候選人的努力、及所有民眾的熱情、支持與回應，來自基層與草根的聲音，永遠是民主政治的原生力量。全台所有鄉親好朋友，在他陪同候選人走遍各地時，讓他感受到的溫暖，他都會謹記在心，並且點滴化為每天為市政打拚的動力。
蔣說，「即使拚盡了一切，我們依然輸了」。未來，如何讓民眾更願意全心信任國民黨的政黨品牌與施政理念；如何坦率面對年輕人對藍綠都難以信任的困境並拿出解方；如何擘畫出清晰可行的執政路線；讓今晚失望的民眾留下、回來，甚或是加入我們？這些是國民黨所有黨員要靜心思考、奮起努力的。
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