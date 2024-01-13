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因應台灣選舉結果 中國國台辦挑燈夜戰

眾院議長強生 推文賀賴清德當選台灣總統

侯康雖輸 國民黨仍贏國會 蔣萬安：未來仍充滿希望

記者林麗玉／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜晚上在侯競辦位於新北板橋的開票之夜上台承認敗選。台北市長蔣萬安在結束前向前擁抱送暖。記者林俊良／攝影
國民黨總統候選人侯友宜晚上在侯競辦位於新北板橋的開票之夜上台承認敗選。台北市長蔣萬安在結束前向前擁抱送暖。記者林俊良／攝影

2024侯康配敗選，台北市長蔣萬安今晚到板橋擁抱侯康致意。蔣萬安晚間也在臉書貼文，表示今天是讓人刻骨銘心的夜晚，正逢故總統蔣經國逝世紀念日，他以蔣故總統改革的堅定意志及「今天不做，明天就會後悔」名言跟大家說，這次國會國民黨拿回立院最大黨，代表民眾對國民黨路線肯定、賦予監督制衡角色，未來仍充滿希望。

「難過只該留在今晚，明早我們都該繼續全力以赴！」蔣萬安也承諾，「我會盡我的職責，在台北市長的崗位上，繼續為市民努力，為台灣努力，為中華民國努力！」

2024大選國民黨敗選，這次全台跑透透輔選的蔣萬安，晚間也在臉書有感而發說到，「今晚有超過400萬人，與我有著同樣的失落，這分失落是因為對中華民國的在乎、對台灣未來的期待、對自由民主的熱愛」。國民黨尊重民主程序、接受選舉結果，他還是要恭喜正副總統當選人賴清德與蕭美琴，未來的四年引領中華民國努力進前。

不過對於民進黨在這次大選中勝出，蔣也向賴清德喊話，表示仍有近六成選民，並沒有將他們的信任化作選票，投給民進黨籍候選人，這是台灣人民對國際社會發出的聲音。民眾對於過去的八年並不滿意，希望賴與未來的執政團隊，應該多聽多數民眾的聲音，真心希望中華民國的未來能夠更好。

蔣萬安也在臉書恭喜所有立委當選人，贏得了未來四年為民喉舌、監督施政、爭取建設的機會。蔣說，身為台北市長，他相信所有縣市長都跟他一樣，期待能與準立委們密切合作、為人民創造更好的生活。身為國民，他尤其想對理念一致的新任立委們請託，一定要忠於職守、嚴格問政，有效監督才能讓執政團隊不敢輕忽，停止鴨霸、濫權。只有透過國會的強力監督，才能制衡行政權，確保國家在正軌運轉。

蔣萬安也提到，他身為縣市首長，也會更爭氣，做出成績、將有感施政擴大為跨縣市的協同治理，惠及更多台灣人民。

對於這次全台拚輔選，蔣萬安說，他也感謝所有候選人的努力、及所有民眾的熱情、支持與回應，來自基層與草根的聲音，永遠是民主政治的原生力量。全台所有鄉親好朋友，在他陪同候選人走遍各地時，讓他感受到的溫暖，他都會謹記在心，並且點滴化為每天為市政打拚的動力。

蔣說，「即使拚盡了一切，我們依然輸了」。未來，如何讓民眾更願意全心信任國民黨的政黨品牌與施政理念；如何坦率面對年輕人對藍綠都難以信任的困境並拿出解方；如何擘畫出清晰可行的執政路線；讓今晚失望的民眾留下、回來，甚或是加入我們？這些是國民黨所有黨員要靜心思考、奮起努力的。

國民黨總統候選人侯友宜晚上在侯競辦位於新北板橋的開票之夜上台承認敗選。台北市長蔣...
國民黨總統候選人侯友宜晚上在侯競辦位於新北板橋的開票之夜上台承認敗選。台北市長蔣萬安在結束前向前上前向他和副總統候選人趙少康擁抱送暖。記者林俊良／攝影

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