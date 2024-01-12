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終結綠色貪腐 侯喊藍白團結：台灣再出發只剩最後一步

記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，現場湧入25萬人爆棚。(取自侯友宜臉書)
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，現場湧入25萬人爆棚。(取自侯友宜臉書)

台灣大選倒數，國民黨總統候選人侯友宜晚間選前之夜後，在臉書貼文，侯友宜表示，今晚，爆場的25萬名鄉親，用行動展現，一定要政黨輪替的決心。感謝新北市民朋友，13年來我們一起打拚，帶給新北改變；感謝全台灣人民，為了守護中華民國安全，讓台灣這片土地重返安定繁榮，我們一起走到了這裡，距離讓台灣再出發，只剩最後一步，「藍白團結合作，終結綠色貪腐，藍白政黨合作，實現聯合政府！」

侯友宜表示，總統選舉，就是國家路線、政策路線的總選擇，我和賴清德的路線，就是和平與戰爭的選擇、清廉與貪腐的選擇、反廢死與廢死的選擇、能源永續與繼續反核的選擇、中間路線與仇中抹紅的選擇。

侯友宜表示，這五條國家路線，民進黨統統對不起台灣人民！至於民眾黨的柯文哲主席是什麼路線，我不清楚，但是我們歡迎白色力量，加入我們的五大路線。

侯友宜表示，人民期待政黨輪替，但三腳督的態勢，勢必要集中在野力量，才有可能下架民進黨，而三黨之間的差異，誰讓人民安心，一眼就能明白：民進黨，黑金貪腐進行式，人人都知；民眾黨，還在長大進行式，一人帶全黨很辛苦；國民黨，團結改革進行式，我們不斷改革、進步當中。

侯友宜表示，「雖然我回國民黨時間不長，趙少康也失聯20多年，少康兄以前還常常鞭策國民黨，但國民黨提名我們，就是來改革的！看看我們的縣市長，蔣萬安市長、盧秀燕市長、張善政市長、黃敏惠市長等等，還有由韓國瑜帶領的專業不分區立委，以及區域立委諸多年輕戰將，國民黨就是政黨輪替的最堅強戰隊，這次的國會，不但有機會超過民進黨，更會大力改革，用更謙卑態度，完成執政最後一塊拼圖！」

侯友宜表示，第四次政黨輪替，為全民所深深期盼，選前最後一晚，他要再次誠摯邀請白色力量的同伴們一起打拚，「關鍵時刻，集中選票！政黨要輪替，人民才勝利！」

他說，「雖然藍白合作的過程中，柯主席一再羞辱我，甚至抹紅我，但我從未惡言相向，連難聽的話，都沒有講過。因為，為了台灣更好，我可以忍耐；為了政黨輪替，我可以吞下。因為，我記得蔣渭水前輩說的「同胞需團結，團結真有力」，不分藍白，咱大家團結，才能實現政黨輪替！因為，我記得經國先生所說，「今天不做，明天就後悔」，藍白選民，集中力量、明天才不會後悔！」

侯友宜說，「現在，已經是一對一對決的時刻，是我和賴清德的對決，為了政黨輪替，懇請所有主流民意，投給最強的3號侯友宜、趙少康，懇請偉大的台灣人民站出來，讓我們一起創造歷史，完成台灣第四次政黨輪替！」

侯友宜喊話，「票投侯康、和平有望、經濟好康！票投侯康、政黨輪替、人民勝利！113投3號、台灣一定好、台灣一定贏！」

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華...
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，現場湧入25萬人爆棚。(取自侯友宜臉書)
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華...
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，現場湧入25萬人爆棚。(取自侯友宜臉書)

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